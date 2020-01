Conspiracy per la Giornata della Memoria 2020 stasera su Cielo!

In occasione della Giornata della Memoria 2020, Cielo trasmette il film Conspiracy - Soluzione finale per non dimenticare il dramma della Shoah.

Stasera, in occasione della Giornata della Memoria 2020, Cielo ricorda il dramma della Shoah con Conspiracy - Soluzione finale, di Frank Pierson. Ambientato in Germania nel gennaio del 1942 il film è una fedele ricostruzione storica dei fatti accaduti durante la Conferenza di Wansee, evento che ha riunito i principali membri del partito Nazista in una villa nei pressi di Berlino con lo scopo di pianificare concretamente lo sterminio del popolo ebraico.

Il film vanta un cast di livello: tra gli attori Kenneth Branagh, Colin Firth e Stanley Tucci, premiato per il ruolo di Adolf Eichmann con il Golden Globe come miglior attore non protagonista di serie o film per la tv. Branagh, invece, si è aggiudicato l'Emmy Award per il suo Reinhard Heydrich. Per la realizzazione del film di Frank Pierson, la produzione ha deciso di utilizzare una impostazione quasi teatrale durante le riprese. Gli attori rimanevano da mattina a sera nei costumi dei loro personaggi, il set è stato ricostruito in tutte le sue pareti (solide e non modificabili), soffitto compreso, per rinforzare l'idea di realtà e per eliminare tempi di cambio luci di qualsiasi tipo.

Durante le riprese di Conspiracy, i take erano molto lunghi, talvolta anche venti pagine per ogni ciak, scelta assolutamente atipica rispetto alle normali impostazioni produttive degli ultimi anni. Per fortuna molti attori venivano da un background teatrale spesso Shakesperiano, quindi non avevano grandi difficoltà nonostante le numerosissime pagine da memorizzare. Nel cast troviamo anche Tom Hiddleston e uno dei volti di Downton Abbey Brendan Coyle, nei panni di Heinrich Müller.