Giorgio Lopez: suo fratello Massimo Lopez lo ricorda con un video: "Ciao, Giorgio mio"

Quest'oggi abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa di Giorgio Lopez, attore e maestro del doppiaggio italiano e fratello dell'attore e comico Massimo Lopez. Proprio quest'ultimo, con un sentito video su Facebook ha voluto salutare e ricordare il fratello maggiore. "Ciao Giorgio mio..." è la breve caption del post dell'attore su Facebook.

"Mio fratello Giorgio questa mattina all'alba se ne è andato" esordisce poi nel video in allegato "È andato via un grande artista. Una grande mente. Un filosofo. Un saggio".

"Ma lui non si è spento. Il suo spirito è forte, il suo spirito rimane. Rimane e rimarrà per sempre" continua, evidentemente commosso "Mi ha insegnato tantissimo. Mi ha dato il coraggio per fare questo mestiere. E quindi ce l'ho sempre con me qui nel cuore".

Così Massimo Lopez ha voluto mostrare tutto il suo affetto per il fratello 74enne. La morte di Giorgio Lopez ha colto molti di sorpresa, sebbene qualche giorno fa proprio su Facebook il doppiatore scriveva di essere affetto da più di una patologia.

Indimenticabile voce di Danny DeVito, del Garrick Olivander di Harry Potter e del Mr. Miyagi di Karate Kid, Giorgio Lopez era celebre soprattutto per la sua lunga e acclamata carriera da doppiatore, che gli è valsa anche numerosi premi.

Al cordoglio per Giorgio Lopez si sono uniti tanti colleghi ed esponenti del mondo dello spettacolo italiano, ma non poteva mancare un ultimo messaggio dal suo amato fratello.