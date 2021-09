Massimo Lopez attaccato da un cinghiale a Roma “È uno schifo” (VIDEO)

Brutta avventura a Roma per Massimo Lopez. L'attore è stato attaccato da un cinghiale mentre stava gettando la spazzatura e ha raccontato l'episodio in un video condiviso sui social prendendosela, senza nominarla esplicitamente, con l'amministrazione comunale: "Cosa faccio? Butto i rifiuti dalla finestra perché i cinghiali ti assalgono?".

Duro sfogo di Massimo Lopez su Instagram, dove l'attore ha denunciato l'episodio che, visto da lontano, potrebbe far sorridere, ma che ha giustamente turbato l'attore e doppiatore che lo ha vissuto in prima persona. Una storia che questa volta non riguarda la periferia di Roma o una zona di campagna ma il pieno centro cittadino. Lopez ha raccontato che, mentre la spazzatura non viene raccolta, i cinghiali in cerca di cibo lasciano i parchi naturali e si riversano per le strade, un fenomeno che ha colpito soprattutto la zona di Monte Mario.

"Dirò un po' di parole al vento" esordisce Massimo Lopez su Instagram nel post accompagnato dalla caption "indignato". Il monologo dell'attore prosegue: "diciamo che sono stato inseguito da un cinghiale qui sotto casa: sono andato a buttare l'immondizia in un cassonetto. Il cinghiale mi ha puntato e si è messo a correre verso di me perché avevo il sacchetto, allora sono scappato e il sacchetto l'ho lanciato nel cassonetto ma non entrava perché strabordava di rifiuti che stavano lì da settimane".

"Il cinghiale mi ha quasi aggredito. In questi giorni ci sono state aggressioni a signore che uscivano dai supermercati, a bambini con il papà, bambini con il panino in mano attaccati dai gabbiani che sono diventati come avvoltoi... Non dobbiamo prendercela con gli animali. Dobbiamo prendercela con quelle bestie che non risolvono questi problemi. E il problema è grave".

Nel suo sfogo su Instagram Massimo Lopez prova a dare qualche soluzione a questo problema che rischia di degenerare: "Bisognerebbe chiudere i parchi, controllare i cinghiali che proliferano in continuazione forse bisogna sterilizzarli perché sono in eccesso, poi arrivano topi, l'immondizia non viene raccolta... sono scoraggiato, le tasse si pagano e poi cosa faccio? Butto i rifiuti dalla finestra perché i cinghiali ti assalgono? Non so se questo Paese rimarrà per sempre in balia degli eventi. E quindi poi ci lamentiamo del pipistrello della Cina con il virus. Ma qui ci sarà di peggio: cinghiali, topi, gabbiani, dinosauri, lupi, qualsiasi cosa! Un vero schifo". conclude l'attore che, come ha scritto, è veramente indignato.