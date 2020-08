Gioele Mondello: Andrea Delogu in lacrime per il piccolo a La vita in diretta Estate

Andrea Delogu non è riuscita a trattenere le lacrime per la sorte del piccolo Gioele Mondello durante La vita in diretta Estate: le immagini della bara e del dolore del papà sono state troppo per la conduttrice.

Anche La vita in diretta Estate ha dedicato gran parte della trasmissione al ritrovamento dei presunti resti di Gioele Mondello: gli inviati del programma hanno trasmesso i momenti in cui la bara veniva portata via dal luogo del ritrovamento. Il padre ed il nonno hanno pianto vicino ai resti del piccolo Gioele di soli 4 anni, scomparso il 3 agosto con la madre, anche lei ritrovata morta. Andrea Delogu non è riuscita a non piangere, mentre il collega Marcello Masi ha ascoltato i racconti a testa bassa. "Anche se facciamo questo mestiere, è un momento veramente difficile, brutto" hanno detto gli inviati ed i conduttori del programma.

Il caso di Viviana Parisi, di cui ha parlato anche Chi l'ha visto?, inizia il 3 agosto sotto una galleria in zona Caronia quando la sua auto urta un furgone con alcuni operai. In quel momento la donna abbandona la macchina con la borsa e i documenti e fugge con Gioele in braccio facendo perdere le tracce. Il suo cadavere viene ritrovato l'8 agosto sotto un traliccio dell'Enel e da questo momento la morte di Viviana Parisi e la scomparsa del figlio Gioele diventano un mistero. Le ipotesi sulla morte di di Viviana Parisi e la scomparsa di Gioele sono state numerose in questi giorni, speriamo che l'autopsia del piccolo Gioele possa darci qualche risposta definitiva.