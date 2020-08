Gioele Mondello, il padre e il nonno piangono sulla bara (VIDEO)

Oggi sono stati trovati i resti del piccolo Gioele Mondello - o meglio quelli che quasi sicuramente potrebbero essere i resti del bambino scomparso a Caronia. Poco prima che la bara con il corpo fosse portata via il padre Daniele, la zia Mariella e il nonno paterno Letterio si sono gettati disperati in lacrime sul feretro.

Pochi minuti dopo che la bara è stata portata via il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, ha rilasciato una dichiarazione in un video condiviso da Fanpage: "Si tratta di resti compatibili con un bambino di 3-4 anni, adesso dobbiamo stringerci attorno alla famiglia, ringrazio tutte le persone che hanno collaborato alle ricerche, continuiamo a lavorare e andremo a fondo a questa triste storia".

Alcuni giornalisti hanno chiesto al procuratore come mai i resti di Gioele Mondello non siano stati trovati prima, Angelo Cavallo ha evitato qualsiasi tipo di polemica: "Noi abbiamo sempre detto che questo bambino si trovava in questo posto, che poi l'abbia trovato un volontario o un altro a noi non interessa. Vi garantisco che la situazione dei luoghi è difficile, ci siamo fatti delle ipotesi, se ne rafforzano alcune e ne abbiamo scartate altre, stiamo lavorando da sedici giorni, perdono quota piste riconducibili ad aspetti familiari. Adesso lasciateci fare tutti i ragionamenti del caso, non abbiamo stabilito ancora la data dell'autopsia, mostreremo oggetti ai familiari per riconoscimento, faremo comparazione Dna".

Il caso di Viviana Parisi, di cui ha parlato anche Chi l'ha visto?, inizia il 3 agosto sotto una galleria in zona Caronia quando la sua auto urta un furgone con alcuni operai. In quel momento la donna abbandona la macchina con la borsa e i documenti e fugge con Gioele in braccio facendo perdere le tracce. Il suo cadavere viene ritrovato l'8 agosto sotto un traliccio dell'Enel e da questo momento la morte di Viviana Parisi e la scomparsa del figlio Gioele diventano un mistero. Le ipotesi sulla morte di di Viviana Parisi e la scomparsa di Gioele sono state numerose in questi giorni, speriamo che l'autopsia del piccolo Gioele possa darci qualche risposta definitiva.