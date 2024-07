Tim Summer Hits: Andrea Delogu, Carlo Conti e l'antipasto di Sanremo 2025?

Oggi 42enne, Andrea Delogu viene da molti ancora considerata 'una promessa' della tv pubblica, se solo la conduttrice televisiva e radiofonica, scrittrice, attrice e persino cantante, e dal 2020 Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, non avesse fatto di tutto e di più negli ultimi due decenni, diventando la rappresentazione plastica di ciò che si può definire 'gavetta'.

Carlo Conti e Andrea Delogu sul palco di Tim Summer Hits

Su Rai1, la Delogu sta affiancando Carlo Conti in TIM Summer Hits, una sorta di Festivalbar Rai che da Piazza del Popolo in Roma ha esordito con 2.670.000 telespettatori, pari al 19.2% di share. Con l'occasione, ha conduttrice ha ribadito tutte le proprie qualità, l'innegabile presenza scenica e la propria competenza musicale. E allora viene spontaneo chiedersi se proprio Andrea, nel 2002 esordiente catodica come concorrente di Veline, su Canale5, non possa ritenersi perfetta come ipotetica co-conduttrice di Sanremo 2025 proprio al fianco di Carlo Conti.

Andrea Delogu, chiamiamola gavetta

D'altronde Andrea Delogu e l'Ariston si sono già incrociati, in passato. Nel 2015 e nel 2016 Andrea è stata giudice di Sanremo Giovani e Sarà Sanremo, per poi commentare il Festival su Rai Radio 2 nel 2016, 2018, 2020 e 2021. Non contenta, è stata commentatrice dell'Eurovision Song Contest nel 2017 e giurata del Festival di Castrocaro nel 2019, fino ad arrivare al PrimaFestival nel 2023. Nel mezzo è stata ovunque, spaziando in lungo e in largo. Negli ultimi 10 anni Delogu si è fatta vedere in 27 trasmissioni su otto canali, passando dalla cinefilia di Stracult e dei Nastri d'Argento al calcio del Processo del Lunedì e di B come sabato, dalla comicità di Indietro Tutta, 30 e l'Ode, fino alla cultura del Premio Campiello, dal Telethon a La Vita in Diretta Estate, dal late show musicale di Tonica alla cerimonia d'apertura dell'anno scolastico.

Da quando il Festivalbar non suona più, non è più estate

Dove la metti, sta

Dal 2014 ad oggi è stata su Rai1, Rai2, Rai3, Rai4, Rai5, Raiplay, Tv2000 e FoxLife, ma in precedenza è apparsa anche su Canale5, Italia1, Sky, VJ Tv e MatchMusic. Dove la metti, Delogu, sa stare. Perché garbata, multitasking, ironica e autoironica, innegabilmente telegenica, con un impeccabile dizione e raramente fuori luogo. Fresca attrice nei panni di Mara Maionchi in Sei nell'anima, biopic Netflix dedicato a Gianna Nannini, Andrea ha pubblicato tre libri e inciso persino un disco, con cinque singoli ai più sconosciuti.

Cresciuta all'interno della comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti sua mamma e suo padre Walter, poi diventato autista del fondatore della comunità Vincenzo Muccioli, Delogu sgomita da un decennio tra mille canali e mille proposte aspettando proprio quel salto carpiato che meriterebbe di fare e il cui nome e cognome banalmente risuona come "Festival di Sanremo".

Sanremo 2025 con Alessia Marcuzzi?

Alessia Marcuzzi, altra papabile per Sanremo 2025

L'alchimia con Carlo Conti, esplicitata durante il TIM Summer Hits, c'è ed è spiccata, tanto da meritare quell'attesa promozione che Andrea Delogu si è meritata sul campo, planando da un canale all'altro senza soluzione di continuità. Dopo l'ipotesi Alessia Marcuzzi, che ha affiancato Conti alla conduzione dei David 2024 e rumor alla mano sostituirà Loretta Goggi come giurata della prossima edizione di Tale e Quale Show, Delogu all'Ariston sarebbe il giusto primo incastro per Sanremo 2025, il ritorno 'baudiano' a quel mantra anni '80 e '90 passato alla storia come "la mora e la bionda", qui riformulato in co-conduttrici presenti, capaci, semplicemente degne e preparate.