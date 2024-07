TIM Summer Hit quarta puntata: ospiti e scaletta del festival condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu su Rai 1

Venerdì 19 luglio torna su Rai 1 in prima serata la kermesse estiva dedicata alla musica con ospiti d'eccezione e l'ultima performance di Pino D'Angiò: ecco come seguire l'evento e i cantanti che si esibiranno.

Quarto appuntamento con TIM Summer Hits che andrà in onda stasera venerdì 19 luglio alle 21.25 su Rai 1 e in contemporanea streaming su RaiPlay e su Rai Radio 2. Siamo arrivati all'ultimo dei quattro appuntamenti previsti quest'anno. Piazza del Popolo a Roma sarà l'affascinante cornice dell'evento, sul palco ci saranno Carlo Conti e Andrea Delogu.

Ultimo appuntamento di TIM Summer Hits

Con la kermesse musicale estiva, arrivata alla sua terza edizione, l'estate è entrata ufficialmente nelle case degli italiani, portando con sé un'ondata di musica, allegria e spensieratezza. La serata finale vedrà la partecipazione di una nutrita schiera di artisti di spicco del panorama musicale italiano. Tra gli ospiti che saliranno sul palco ci sono, tra gli altri, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e i Santi Francesi.

Durante la serata andrà in onda la performance dei BNKR44 insieme a Pino D'Angiò: si tratta dell'ultima esibizione televisiva dell'artista, inizialmente prevista nella seconda puntata del TIM Summer Hits e non andata in onda a seguito della sua improvvisa scomparsa.

Ecco la scaletta in ordine alfabetico del 19 luglio

Aiello

Ana Mena

Anna

Benji & Fede

BNKR44

Boomdabash

Colapesce Dimartino

Cristiano Malgioglio

Dargen D'Amico

Emma

Fabrizio Moro

Jvli

La Rappresentante di Lista

La Sad

Michele Bravi

Mr Rain

Noemi

Olly

Orietta Berti

Paola & Chiara

Piero Pelù

Rhove

Ricchi e Poveri

Santi Francesi

Sarah

La location dell'evento

L'incantevole e storica Piazza del Popolo a Roma sarà la scenografia naturale e suggestiva che ospiterà l'evento. Dopo aver accolto il pubblico dal vivo, la piazza si trasformerà nel perfetto palcoscenico televisivo delle quattro serate musicali, aggiungendo un tocco di magia e storia alle esibizioni degli artisti che si esibiranno. Ad accompagnare il pubblico nel pre-show televisivo ci saranno Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato, che con la loro ironia ed energia sapranno coinvolgere e divertire gli spettatori.