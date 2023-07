Giochi di potere stasera su Iris: cast, trama e curiosità del thriller con Ben Kingsley

Stasera 8 luglio su Iris, canale 22 del digitale terrestre, per il ciclo Serial Thriller, il premio Oscar Ben Kingsley è il protagonista di Giochi di potere, un film del 2018 diretto da Per Fly, autore anche della sceneggiatura. Todor Kobakov ha composto la colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Giochi di potere: Theo James in un momento del film

Giochi di potere: Trama

Un giovane idealista ottiene l'incarico dei sogni quando viene assunto come coordinatore di un programma ONU "Petrolio per il Cibo" nell'Iraq post-bellico. Un paese diviso e martoriato in cui le grandi potenze occidentali puntano a impossessarsi delle riserve di petrolio. Il suo capo è un diplomatico veterano a cui il giovane si ispira, ma ben presto l'ingenuo cooperatore scoprirà di essere finito in una cospirazione.

Giochi di potere: Theo James in una scena del film

Giochi di potere: Curiosità

Giochi di potere è stato distribuito nelle sale italiane l'11 luglio 2018. Le riprese sono iniziate nel marzo 2016 a Marrakech e sono continuate a Copenaghen nel mese di aprile.

Inizialmente per il ruolo di Michael era stato preso in considerazione Josh Hutcherson, sostituito poi da Theo James.

Il film si ispira a Backstabbing for Beginners: My Crash Course in International Diplomacy, biografia di Michael Soussan, giornalista e scrittore. Il libro racconta le sue esperienze durante il suo incarico presso l'ONU e la scoperta di una rete di corruzione legata al programma Oil-for-Food delle Nazioni Unite in Iraq.

Giochi di potere: Ben Kingsley in una scena del film

Giochi di potere: Trailer e Recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

La nostra recensione di Giochi di potere.

Giochi di potere è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 38% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 48 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.3 su 10

Giochi di potere: Theo James e Ben Kingsley in una scena del film

Giochi di potere: Interpreti e personaggi