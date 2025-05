Gino and Friends - Eroi per la città: clip esclusiva del film d'animazione italiano

Facciamo la conoscenza di Thomas, gabbiano dal cuore tenero che si lascia impietosire troppo facilmente dalle sue possibili prede nella clip esclusiva di Gino and Friends - Eroi per la città, pellicola di animazione tutta italiana diretta da Marco Storani.

Il film, una produzione Combo International e Bartlebyfilm in collaborazione con Essequamvideri con il contributo di MIC, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, arriverà nei cinema italiani l'8 maggio distribuita da Combo International e Bartlebyfilm. Producono Flavia Parnasi, Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone con i produttori associati Rino Bellomi e Firmino Pasquali.

Nato da un'idea di Valentino Grassetti (autore e sceneggiatore di serie di culto come Tommy & Oscar, Monster Allergy e Scuola di Vampiri) e Firmino Pasquali, con sceneggiatura firmata dallo stesso Grassetti, Gino and Friends - Eroi per la città è un film per famiglie realizzato in animazione 2D che sfrutta la lunga esperienza di Marco Storani, uno dei nomi storici dell'animazione italiana, già animatore e art director di successi come Winx Club e La Freccia Azzurra, che firma anche la fotografia e la supervisione dell'animazione.

Un coccodrillo sul Tevere

Il gabbiano Thomas in viaggio verso Roma

Gino and Friends - Eroi per la città segue le avventure di Gino, un piccolo coccodrillo cresciuto lungo le sponde del Tevere, che cerca il suo posto nel mondo nonostante in tanti lo considerino diverso. Emarginato dagli altri animali del fiume, stringe amicizia con l'eccentrico gabbiano Thomas, che lo accompagnerà in un viaggio avventuroso alla scoperta di sé. Insieme a Claire, una gatta indipendente e coraggiosa, i tre protagonisti si trovano coinvolti in una pericolosa avventura: sventare il piano di Willow, il perfido capo dei ratti, deciso a sterminare l'umanità per conquistare Roma.

Un racconto per tutta la famiglia, che unisce tradizione e innovazione con un impatto artigianale unendo divertimento, humor e buoni sentimenti. L'animazione di Gino and Friends - Eroi per la città è stata curata dal MMC Studio di Jesi.