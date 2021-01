Gina Lollobrigida si vaccina contro il Covid: "Non date credito ai negazionisti"

"Non abbiate paura", ha commentato Gina Lollobrigida dopo aver fatto il vaccino contro il Covid. L'attrice ha raccontato la sua esperienza, spiegando che lei non ha mai voluto dare retta ai negazionisti i quali, secondo lei, "non si rendono conto che vaccinarsi possa essere un'ottima occasione per uscire fuori dalla pandemia".

Gina Lollobrigida si sottopone al vaccino contro il Covid-19

Gina Lollobrigida ha rilasciato in un'intervista a Il Corriere della Sera la sua personale esperienza col vaccino: a 93 anni aveva qualche timore, ma come ha dichiarato l'attrice stessa: "Io voglio vivere! Mi sono levata questo pensiero."

Gina Lollobrigida ne La Romana di Luigi Zampa

"Sono arrivata un po' prevenuta, invece il vaccino non mi ha procurato nessun dolore", ha raccontato l'attrice. "Non me ne sono neanche accorta! Non so se sono stata brava io o se è stato bravo il medico. So solo che mi avevano fatto una testa così e invece mi sono meravigliata: questo vaccino per il Covid-19 della Pfizer non mi ha procurato nessun dolore. L'8 Febbraio dovrei fare il richiamo."

L'attrice era stata chiamata dall'Ospedale Campus Bio-Medico di Roma per sottoporsi alla vaccinazione e si è presentata con il "figlioccio" Andrea Piazzolla che, stando a quanto ha svelato l'attrice: "mi ha già salvato la vita quattro volte. Andrea è il mio angelo custode, sono felice che in questo periodo stia con me e mi aiuti a vivere. Perché, sia chiaro, io voglio vivere! In questi mesi così anomali per la prima volta ho preso un po' di riposo, perché le vacanze non le ho mai fatte. Non mi dispiace. Ma essere assediata dagli altri non è piacevole dopo tanti anni: so che lo fanno per affetto, ma io sto bene anche senza avere troppe persone intorno."

L'attrice de Il Visone sulla pelle ha anche spiegato che spera di essere un esempio per gli altri se sono indecisi o meno a vaccinarsi: "Io non ho mai dato credito ai negazionisti", ha detto la Lollobrigida. "Ma non si rendono conto? Al contrario, vaccinarsi mi sembra un'ottima occasione per dimostrare che se stiamo uniti, facciamo la cosa giusta, possiamo uscire fuori dalla pandemia. Ci tengo a dire a tutti che non devono aver paura."