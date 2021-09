Gillian Anderson celebra l'Emmy con una torta a forma di pene: "Le dimensioni contano"

Gillian Anderson ha festeggiato l'Emmy vinto questa settimana con una torta gigante a forma di pene. Il dolce è stato immortalato in una foto condivisa sull'account Instagram dell'attrice, la quale ha scritto nella didascalia che "le dimensioni contano".

Nel corso dell'ultimo weekend hanno avuto luogo gli Emmy 2021, durante i quali Gillian Anderson ha ottenuto la statuetta come Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per la sua interpretazione di Margaret Thatcher nella quarta stagione di The Crown. A partire dal 17 settembre, poi, Anderson è tornata su Netflix con la terza stagione di Sex Education, in cui interpreta Jean Milburn, amatissima terapista sessuale e madre di Otis. Proprio allo show adolescenziale potrebbe essere ispirata la torta regalata di recente a Gillian Anderson, immortalata in una foto che non è certo passata inosservata sui social. Un dolce gigante a forma di pene, firmata "Gabi and the Chloé team", riferimento alla direttrice creativa del marchio, Gabriela Hearst, che ha vestito Anderson per la cerimonia di premiazione.

Quello vinto da Gillian Anderson è stato uno dei 7 Emmy conquistati l'altra sera dal dramma sulla famiglia reale britannica: Olivia Colman ha vinto come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per l'interpretazione di Elisabetta II; Josh O'Connor ha vinto il premio come miglior attore protagonista in una serie drammatica per l'interpretazione del principe Carlo; Peter Morgan ha vinto come miglior sceneggiatore di una serie drammatica; Jessica Hobbs ha vinto come miglior regista in una serie drammatica; Tobias Menzies ha vinto come miglior attore non protagonista in una serie drammatica per la sua interpretazione del principe Filippo. The Crown è stato infine premiato come Miglior serie drammatica.

Nel corso della serata, Anderson ha suscitato confusione dopo aver pronunciato il suo discorso di accettazione con un accento americano. Nella maggior parte delle sue apparizioni pubbliche degli ultimi anni, infatti, l'attrice ha parlato con un accento più british. Il pubblico ha così scoperto che Gillian Anderson è bidialettale, il che significa che passa sempre problemi da un dialetto all'altro della stessa lingua, in questo caso, l'accento americano e quello britannico. Anderson è nata a Chicago ma è cresciuta tra Porto Rico e Londra. È tornata negli Stati Uniti all'età di 11 anni e ha trascorso abbastanza tempo sia lì che nel Regno Unito per abituarsi ai due accenti.