Gillian Anderson star del nuovo 'meta slasher' Teenage Sex and Death at Camp Miasma, ecco il trailer

Arriverà in estate nelle sale il film Teenage Sex and Death at Camp Miasma, il nuovo progetto firmato da Jane Schoenbrun dopo il successo ottenuto da Ho visto la TV brillare e We're All Going to the World's Fair, di cui MUBI ha condiviso il primo trailer.

Le protagoniste del progetto, descritto come un 'meta slasher' saranno le attrici Gillian Anderson e Hannah Einbinder.

Cosa racconterà il film di Schoenbrun

Teenage Sex and Death at Camp Miasma racconterà cosa accade quando, dopo anni di sequel e un pubblico ormai disilluso, il franchise slasher Camp Miasma viene affidato a una nuova giovane regista, determinata a rilanciarlo e riportarlo al successo.

Quando la protagonista della storia va a trovare la star del film originale, un'attrice ormai reclusa e avvolta dal mistero, le due donne precipitano in un universo sanguinoso dove si intrecciano desiderio, paura e delirio.

Ecco il trailer che anticipa qualche sequenza e l'atmosfera del progetto:

Chi ha realizzato Teenage Sex and Death at Camp Miasma

MUBI si occuperà della distribuzione del film, in uscita nelle sale ad agosto 2026.

Le protagoniste del film sono Hannah Einbinder (vincitrice dell'Emmy come miglior attrice non protagonista per la serie Hacks) e Gillian Anderson (The X-Files, Sex Education, Scoop). Tra gli interpreti ci sono inoltre Amanda Fix, Arthur Conti, Eva Victor, Zach Cherry, Sarah Sherman, Patrick Fischler, Dylan Baker, Jasmin Savoy Brown, Kevin McDonald, Quintessa Swindell e Jack Haven.

Il film è scritto e diretto da Jane Schoenbrun e prodotto da Plan B. MUBI ha finanziato il film e ne curerà la distribuzione in alcuni territori selezionati, tra cui Nord America, America Latina, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Benelux, Spagna, Italia, Turchia, India, Australia e Nuova Zelanda, mentre The Match Factory gestirà le vendite internazionali per i restanti territori nel mondo. Daniel Bekerman (produttore esecutivo) di Scythia Films ha fornito servizi di produzione locali.

Teenage Sex and Death at Camp Miasma è il terzo lungometraggio firmato da Schoenbrun, e prosegue il percorso artistico segnato da temi legati all'identità trans e all'horror queer che ha potuto contare sull'ottima accoglienza riservata Ho visto la TV brillare, film che è stato presentato in anteprima al Sundance nel 2024 ed è stato successivamente presentato in altri festival tra cui la Berlinale, Festival internazionale del cinema di San Sebastián e il SXSW.