Giletti lascia lo studio di Processo al 90°: scontro in diretta su arbitri e Bastoni

Durante Processo al 90°, Massimo Giletti si è infuriato per l'episodio Bastoni-Kalulu e le discussioni sugli arbitri, lasciando lo studio tra accuse e polemiche in diretta.

In questi giorni Rai 2 è diventata di fatto la rete olimpica, raccontando le emozioni azzurre durante Milano-Cortina 2026. Tra celebrazioni e storie di sport, però, si è aperta una finestra dedicata al calcio che ha acceso polemiche e tensioni in studio terminate con l'abbandono di Massimo Giletti.

A riaccendere il dibattito è stato Processo al 90°, condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, dove il confronto tra sport olimpici e calcio ha messo in evidenza ancora una volta il lato più acceso e divisivo del pallone.

Inter-Juventus, arbitro La Penna e il caso Bastoni-Kalulu

Il weekend calcistico è stato segnato dalle polemiche per la direzione di gara dell'arbitro La Penna durante Inter-Juventus. Al centro del dibattito l'episodio che ha coinvolto Alessandro Bastoni e Pierre Kalulu, con il primo accusato di chiara simulazione che ha provocato l'espulsione del secondo.

Marco Mazzocchi e Paola Ferrari

Una situazione che ha riacceso il tema degli arbitraggi e della gestione della classe arbitrale, finendo inevitabilmente al centro della discussione televisiva.

Massimo Giletti attacca il designatore arbitrale

Tra i più duri in studio Massimo Giletti, che ha criticato apertamente il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e chiamato in causa anche i vertici federali. "Rocchi a chi risponde, al presidente dell'AIA o a Gravina?", ha dichiarato, riferendosi al numero uno della FIGC, Gabriele Gravina.

Secondo Giletti, serve chiarezza per ristabilire equilibrio tra arbitri e squadre, evocando persino lo spettro di nuove tensioni simili a quelle del passato. Non è mancato l'affondo su Bastoni: il conduttore ha parlato di comportamento "intollerabile" per un giocatore della Nazionale, chiedendo una presa di posizione netta.

La replica di Gian Luca Rossi accende lo scontro in studio

A rispondere è stato Gian Luca Rossi, noto per le sue posizioni vicine all'Inter, che ha ribaltato la prospettiva. "Vuoi Bastoni fuori dalla Nazionale? Dillo chiaramente", ha replicato, accusando Giletti di non aver contestato allo stesso modo episodi simili in passato favorevoli alla Juventus. Rossi ha poi criticato la gestione arbitrale dello scorso campionato, sostenendo che l'Inter avrebbe già pagato decisioni discutibili.

Calciopoli torna a dividere: tensione alle stelle in diretta

Il momento più acceso è arrivato quando il dibattito è scivolato su Calciopoli, tema mai davvero superato nel calcio italiano. Giletti ha lanciato accuse pesanti, arrivando a parlare dello scudetto dell'Inter come "scudetto della prescrizione" e richiamando vecchie intercettazioni e polemiche legate al sistema del calcio di quegli anni. Parole che hanno fatto salire la tensione in studio, trasformando il confronto in un vero scontro.

"Io con certa gente non parlo, siete in malafede se dite che Moggi ha chiuso un arbitro negli spogliatoi, siete in malafede se non parlate di Facchetti e degli uomini dell'Inter!", ha detto Giletti prima di salutare e abbandonare la sua postazione.

Rai 2 tra spirito olimpico e polemiche calcistiche

Il contrasto tra il clima olimpico celebrativo e il tono acceso del dibattito calcistico racconta bene la distanza tra mondi sportivi diversi. Da una parte le storie di unità e orgoglio verso Milano-Cortina 2026, dall'altra il calcio, capace ancora di dividere e polarizzare.