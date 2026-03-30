Lo stato delle cose stasera su Rai 3: Garlasco, nuovi dubbi sugli alibi di Stasi e Sempio

Stasera, lunedì 30 marzo, alle ore 21.20, Massimo Giletti torna su Rai 3 con un nuovo appuntamento di Lo Stato delle Cose. La serata si preannuncia densa di riflessioni politiche e rivelazioni investigative, a partire dall'editoriale in apertura di Michele Santoro, pronto ad analizzare le ultime tensioni dello scacchiere nazionale e internazionale.

Delitto di Garlasco: la perizia Cattaneo e il nuovo orario della morte

Il cuore della trasmissione sarà dedicato al delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. L'attenzione si sposta sulle nuove indiscrezioni legate alla perizia dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo (già nota per il caso di Yara Gambirasio).

Il nodo del contenuto gastrico: Le nuove analisi si concentrerebbero sui tempi della digestione della vittima, un dettaglio tecnico che potrebbe spostare l'orario della morte.

Gli alibi a rischio: Se l'omicidio venisse retrodatato o posticipato anche solo di poche decine di minuti, la posizione di Alberto Stasi (attualmente condannato in via definitiva a 16 anni) e quella di Andrea Sempio (già indagato e archiviato in passato) potrebbero essere rimesse totalmente in discussione.

Andrea Sempio

Il mistero di Andrea Sempio: lo scontrino di Vigevano e i messaggi ai vigili

Massimo Giletti tornerà a scavare sulla figura di Andrea Sempio, l'amico del fratello di Chiara. Il focus è su uno scontrino di un parcheggio a Vigevano che Sempio usò come prova per dimostrare la sua estraneità ai fatti.

I nuovi dubbi: Emergerebbero perplessità sulla reale riconducibilità di quel biglietto al giovane.

I contatti sospetti: Verranno analizzati alcuni messaggi intercorsi tra la madre di Sempio e un esponente della Polizia Locale di Vigevano, che getterebbero ombre sulla trasparenza di alcune verifiche effettuate all'epoca.

A commentare il caso in studio ci saranno l'avvocato di Stasi, Antonio De Rensis, il giornalista Umberto Brindani e l'ex generale dei RIS Luciano Garofano.

Caso Delmastro e "Bisteccheria d'Italia": perché il Sottosegretario ha lasciato

La puntata affronterà poi il dossier che ha scosso il Governo: il caso della Bisteccheria d'Italia. L'inchiesta, che ha portato alle dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, riguarda presunte frequentazioni e favori che avrebbero creato un ponte pericoloso tra esponenti delle istituzioni e ambienti della criminalità romana. Un caso che solleva interrogativi cruciali sulla permeabilità della politica nella Capitale.

Chi è Michele Senese: trent'anni di dominio di 'O Pazz su Roma Criminale

Infine, un approfondimento sulla figura di Michele Senese, detto 'O Pazz. Capo indiscusso dell'omonimo clan di stampo camorristico trapiantato a Roma, Senese ha dominato le piazze di spaccio e il malaffare romano per trent'anni, spesso riuscendo a evitare il carcere grazie a perizie psichiatriche (da qui il suo soprannome). Con l'aiuto del giornalista d'inchiesta Nello Trocchia, verranno svelati i legami tra il boss e il "mondo di mezzo" della criminalità capitolina.