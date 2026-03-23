Lo Stato delle Cose stasera su Rai 3: Garlasco e il dramma del piccolo Domenico

Stasera 23 marzo Massimo Giletti torna con nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco, due chirurghi indagati per la morte del piccolo Domenico al Monaldi e Michele Santoro analizza la politica e l'attualità internazionale.

La puntata di Lo Stato delle Cose, condotta da Massimo Giletti, va in onda stasera, lunedì 23 marzo, alle 21.20 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay. La trasmissione si apre con un approfondimento sulla politica e sugli scenari internazionali più rilevanti, con l'intervento di Michele Santoro, che fornirà un quadro aggiornato delle principali notizie della settimana.

Il caso del piccolo Domenico: inchiesta e indagini sui medici

Si accendono i riflettori sul fallito trapianto del piccolo Domenico, deceduto al Monaldi di Napoli. Due chirurghi coinvolti nell'operazione sono indagati non solo per omicidio colposo, ma anche per falso ideologico, con l'accusa di aver tentato di occultare alcuni dettagli della cartella clinica. In studio saranno presenti Patrizia, la mamma di Domenico, il suo avvocato Francesco Petruzzi e il cronista Giuseppe Crimaldi, de "Il Mattino", che ha portato alla luce il caso.

Delitto di Garlasco: nuovi sviluppi e colpi di scena

L'inchiesta sul delitto di Garlasco continua con indiscrezioni sulla consulenza della professoressa Cattaneo: Chiara si sarebbe difesa prima di morire? Nuovi elementi sul Dna trovato sulle unghie della vittima potrebbero cambiare la ricostruzione dell'aggressione.

La criminologa Roberta Bruzzone

Si discutono anche i misteri irrisolti sulla scena del crimine e gli audio misteriosi ricevuti dalla criminologa Roberta Bruzzone. In studio: Liborio Cataliotti, legale di Sempio, Antonio De Rensis, legale di Stasi, Luciano Garofano, ex comandante dei Ris, e Umberto Brindani, direttore di "Gente".

Mafia e inchiesta Hydra: intrecci tra criminalità e politica

Dopo le novità degli ultimi giorni, tra cui il suicidio in carcere del collaboratore di giustizia Bernardo Pace e l'inizio della collaborazione con i magistrati di Gioacchino Amico, il programma torna a trattare Hydra, la mafia a tre teste che ha conquistato la Lombardia. Pace e Amico, già intervistati da Lo Stato delle Cose, sono figure chiave per comprendere gli intrecci economici e politici tra mafia e politica nell'hinterland milanese.