Gigi Proietti: stasera e domani su Rai1 cambia la programmazione in omaggio al grande artista scomparso

Stasera e domani su Rai1 ci sarà un cambio di programmazione improvviso ma motivato dall'omaggio che rete tributerà a Gigi Proietti, scomparso oggi a 80 anni, in seguito a gravi problemi cardiaci, e proprio nel giorno del suo compleanno.

Stasera, 2 novembre 2020, alle 20:35, Rai1 trasmetterà lo spettacolo Cavalli di battaglia il one man show che Gigi Proietti realizzò per l'ammiraglia Rai nel 2017.

Andato in scena dal prestigioso Teatro Verdi di Montecatini Terme, trae origine dal vasto ed esilarante repertorio popolare, drammaturgico, canoro, mimico, poetico, parodistico, comico, umano, multiculturale dell'artista, accompagnato da altri grandi del panorama italiano che insieme a lui si esibirono nei "cavalli di battaglia" del proprio repertorio.

Stanotte, alle 1:10, dopo "Settestorie", il programma di informazione di Monica Maggioni, sarà proposto Techetechetè - Gigi Proietti solo per voi e ancora, alle 2:30 - dopo RaiNews e il meteo - lo speciale Testimoni e protagonisti: Gigi Proietti.

Martedì 3 novembre 2020, sempre in prima serata su Rai1, andrà in onda il film tv Preferisco il paradiso, fiction Rai del 2010 dedicata alla figura di San Filippo Neri, magistralmente interpretato da Gigi Proietti, diretto in quell'occasione da Giacomo Campiotti.