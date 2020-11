Gigi Proietti: i funerali in diretta su Rai1 giovedì 5 novembre

I funerali di Gigi Proietti si terranno a Roma giovedì 5 novembre e la Rai1 li seguirà in diretta, cambiando ancora una volta il suo palinsesto per omaggiare il grande artista.

I funerali di Gigi Proietti si terranno a Roma giovedì 5 novembre 2020 e saranno trasmessi in diretta su Rai1. A confermare un rumor che circolava già nelle scorse ore è stato, in mattinata, un comunicato stampa da viale Mazzini.

Il Servizio Pubblico cambierà la programmazione per l'occasione, mettendo in palinsesto una puntata speciale di Unomattina, a partire dalle ore 10:00 in diretta su Rai1 per seguire le varie fasi della cerimonia funebre.

La scelta di trasmettere i funerali di Gigi Proietti in TV è stata dettata anche dal particolare momento che il nostro Paese sta vivendo, ed è un modo per dare ai fan la possibilità di porgere un ultimo saluto, pur solo virtuale, all'attore.

Celebrate in piazza del Popolo, infatti, le esequie saranno blindatissime, è prevista la partecipazione fisica di 70 persone al massimo e nelle ore precedenti (la cerimonia funebre è prevista tra le 12:00 e le 13:00 di giovedì) tutta la zona circostante verrà transennata per impedire bagni di folla.

Prima di giungere alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, il carro funebre stazionerà al Globe Theatre a Villa Borghese per un omaggio a Proietti. E nelle ultime ore la sindaca Virginia Raggi ha comunicato che proprio quel teatro così importante per Gigi Proietti - che lo ha fondato - verrà a lui intitolato.

A Roma inoltre sarà proclamata, per giovedì 5 novembre, una giornata di lutto cittadino.