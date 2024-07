Giffoni 2024, svelato il programma: le anteprime, gli ospiti, gli eventi speciali

Svelato il programma della 54esima edizione del Giffoni Film Festiva 2024, che si terrà nella cittadina campana di Giffoni Valle Piana dal 19 al 28 luglio. La nuova edizione "dà i numeri" a partire dai 5000 giurati provenienti da 33 Paesi del mondo che saranno l'anima della manifestazione che celebra il cinema per ragazzi.

Saranno oltre 100 film in competizione da tutto il mondo che verranno valutati dalla varie giurie, divise per fasce di età. Ma Giffoni accontenta tutti e oltre al cinema esplicitamente rivolto ai ragazzi vi saranno anche anteprime delle nuove uscite che celebreranno maestri e cineasti emergenti.

Le anteprime

Federico Cesari seduto sul letto d'ospedale in Tutto chiede salvezza

5 sono le anteprime previste. Il 19 luglio toccherà al mattatore Diego Abatantuono, protagonista della commedia L'ultima settimana di settembre, opera prima di Gianni De Blasi. Si prosegue con Parikrama - La storia di Lala, ambientato in India, con Marco Leonardi, Cristina Donadio e la partecipazione di Enzo Decaro. Tocca poi alla pellicola di animazione ecologista Ozi - La voce della foresta, prodotto da Leonardo Di Caprio, distribuito al cinema da Notorious Pictures dal 19 settembre, seguito da Il magico mondo di Harold, il nuovo film di Carlos Saldanha, e dalla commedia Come far litigare mamma e papà, con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini.

Gli eventi speciali

Cinema e serie tv verranno celebrati con incontri e proiezioni in 26 eventi speciali. Tra i momenti più attesi l'anteprima del primo episodio di Tutto chiede salvezza 2, fortunata serie scritta e diretta da Francesco Bruni per Netflix, l'incontro dei giurati di Giffoni con Celeste Della Porta, Dario Aita e Daniele Rienzo, interpreti del nuovo film di Paolo Sorrentino, _Parthenope, di cui verranno mostrate alcune scene in anteprima mentre Paolo Sorrentino sarà in collegamento da Roma.

Una scena di Mare fuori

Paolo Ruffini, comico e regista livornese, interverrà il 23 luglio per presentare Sospesi, corto scritto e interpretato dai ragazzi del SanPa Cine Lab, laboratorio di cinematografia sperimentale diretto da Ruffini con gli ospiti della comunità di San Patrignano. Quattro storie. Numerosi protagonisti. Un unico filo conduttore: l'amore. Sempre il 23 luglio verrà presentata a Giffoni l'opera prima di Loris Lai, I Bambini di Gaza - Sulle Onde della Libertà, liberamente ispirato al romanzo di Nicoletta Bortolotti Sulle Onde della Libertà (Mondadori). E ci sarà spazio anche per celebrare la serie di Valeria Golino, L'arte della gioia.

Meet The Fans

Due gli incontri di punta di questa edizione. Il 21 luglio tocca a Simome Bladasseroni, protagonista del film Netflix Fabbricante di lacrime, mentre il 22 luglio parte il conto alla rovescia per la quinta stagione di Mare fuori. A Giffoni, alcuni dei volti che l'hanno resa celebre e le new entry del quinto capitolo, un reboot che introdurrà nuovi personaggi e storie che affiancheranno e arricchiranno quelle delle passate stagioni.

Più di 120 artisti interverranno a Giffoni in forme diverse. Prevista la partecipazione di Alessandro Borghi, Gabriele Muccino, del premio Oscar Jonathan Wang, ma anche di Giovanna Mezzogiorno e dei The Jackal e dei giovani protagonisti di _Io Capitano di Matteo Garrone, Seydou Sarr e Moustapha Fall.