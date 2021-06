Gianni Morandi racconta l’incidente a La vita in diretta: “sono stato fortunato, ho pensato di non farcela”

Il cantante bolognese è tornato in pubblico e in televisione dopo l'incidente dello scorso 11 marzo: Gianni Morandi ha raccontato che in quei momenti ha temuto di non farcela e di restare avvolto dalle fiamme.

Gianni Morandi è riapparso in televisione dopo l'incidente dell'11 marzo: il cantante ha rivelato a La vita in diretta che ha pensato di non farcela e di restare avvolto nelle fiamme quando quel giorno è scivolato nella buca dove stava bruciando le sterpaglie.

Gianni Morandi in questi giorni è tornato a farsi vedere in pubblico, dopo aver partecipato alla conferenza stampa di 'L'Allegria', il brano scritto per lui da Lorenzo Jovanotti, ieri è staio intervistato da Alberto Matano durante La vita in diretta su Rai1. Il noto cantante rivivendo l'incidente dello scorso 11 marzo, quando è caduto nella buca dove stava bruciando alcune sterpaglie ed è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Bologna, ha raccontato la paura vissuta in quei terribili momenti, quando sembrava che il fuoco potesse avere la meglio su di lui.

Gianni Morandi, a cui Albano ha raccontato che un suo zio è morto proprio per lo stesso tipo di di incidente, è rimasto ustionato alle mani, in particolare la destra "Io mi ritengo veramente fortunato. Cadere in quella buca, sopra quelle braci, con delle fiamme, venirne fuori e salvarsi stato un momento pericoloso di paura incredibile che ho provato, lo considero un dono del signore", ha detto Gianni. Sua moglie Anna stava lavorando al computer e nessuno si era accorto di quanto stava accadendo.

In quei momenti Morandi ha fatto venire fuori tutta la sua grinta ed è riuscito a uscire dalla buca da solo, nonostante le ustioni "credevo veramente di non farcela. Ho messo le mani dentro le braci, poi il gomito, i glutei, le gambe. Mi ritengo fortunatissimo ad aver salvato anche la faccia. Non lo dimenticherò mai, poteva finire malissimo", ha raccontato ad Alberto Matano e ai suoi spettatori.

Il suo brano 'L'Allegria' è pronto a scontrarsi con la hit del momento, quel 'Mille' dell'inedito trio composto da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Gianni ha rivelato che uno degli autori del brano, destinato a farci da tormentone per tutta l'estate, è suo nipote Paolo, figlio di Marianna e Biagio Antonacci "Questo mi diverte molto, lui è veramente bravo e non è la prima volta che scrive canzoni", ha detto con un pizzico d'orgoglio nonno Gianni.