Grande Fratello Vip 6, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe litigano in diretta

Appartiene a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe la migliore dinamica della quinta puntata del Grande Fratello Vip 6: le due opinioniste hanno litigato in diretta, tutta colpa di Giancarlo Magalli che nel fine settimana ha cenato con Sonia che ha condiviso una loro foto sui social, facendo arrabbiare la Volpe.

Che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non fossero amiche era chiaro dalla prima puntata, del resto le due condividono solo il ruolo di opinioniste all'interno di un programma. Non tutti si aspettavano che il primo litigio pubblico scoppiasse per colpa di Giancarlo Magalli, nemico giurato di Adriana Volpe. Sabato sera Sonia, il marito Paolo Bonolis e altre persone, tra cui Giancarlo Magalli, sono andate a cena fuori. La Bruganelli ha osato pubblicare un selfie con il conduttore, da qui la reazione della Volpe, che su Twitter ha scritto, poco carinamente: "Dio li fa e poi li accoppia".

Alfonso Signorini non poteva perdere l'occasione di sfruttare questa lite, vera o costruita che fosse, così ha chiesto a Sonia cosa fosse successo sabato sera. "La realtà è che siamo andati in questo ristorante insieme a quattro persone, tra cui Magalli che saputo della mia esperienza al Grande Fratello Mi ha chiesto come mi trovo con Adriana e gli ho risposto che siamo molto diverse", ha risposto l'opinionista.

Adriana, che evidentemente segue molto le discussioni sui social, ha mangiato pop corn per tutto il tempo. Sonia ha precisato di aver provato a parlare in privato con la collega, scrivendole su Whatsapp: "credevo che Adriana avesse una forza interiore diversa da quella che ha. Le ho scritto su WhatsApp, volevo chiarire privatamente. Ma lei ha voluto fare in pubblico. Lo capisco, per il lavoro che fa", ha chiosato. Adriana Volpe ha detto di esserci rimasta male perché Sonia ha dichiarato che non sono amiche, ma la Bruganelli le ha risposto "Dal secondo giorno, non mi saluti, non mi guardi e siamo amiche?". Adriana ha anche detto di non aver apprezzato la risposta di Sonia quando le ha chiesto perché non la seguisse su Instagram.

Le frecciatine sono andate avanti per tutta la sera, come dimostra questo video dalla puntata, e di sicuro non smetteranno nemmeno nelle prossime settimane.