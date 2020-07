Giancarlo Magalli contro Marcello Cirillo e Adriana Volpe: la battuta sulla madre malata e la "pessima figura"

Tra Giancarlo Magalli, Marcello Cirillo e Adriana Volpe è lotta senza esclusione di colpi, l'ex allegra brigata de I Fatti Vostri tra frecciate e querele sta litigando sui social tirando nella polemica anche i familiari.

La polemica è partita da una battuta poco felice, Giancarlo Magalli ha deriso Adriana Volpe ed i suoi ascolti su TV8 col programma Ogni mattina. Il post pubblicato su Facebook fu prontamente cancellato ma il giorno dopo Adriana Volpe rispose in diretta televisiva. Passano un paio di giorni ed entra il gioco anche il cantante Marcello Cirillo che in un'intervista a Nuovo definisce il conduttore "cattivo" aggiungendo che Giancarlo Magalli sarebbe capace di mettere in mezzo sua madre pur di non lasciarsi scappare una battuta.

Dopo questa intervista Giancarlo Magalli ha deciso di querelare Marcello Cirillo, sui social ha scritto di essersi affidato agli avvocati: "perché non tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali". Magalli aveva poi respinto con forza le accuse di sfruttare il Parkinson della madre per fare battute: "Marcello Cirillo si permette di dire che ironizzavo sul Parkinson di mia madre dicendole che poteva suonare le maracas, Dipingendomi come un figlio cinico e spietato".

Dopo la querela il cantante passa all'attacco sui social scrivendo su Facebook: "Utilizzare tua mamma per mettermi in difficoltà e farmi apparire per quello che non sono è stata la cosa più triste che tu potessi fare, con tua madre ci volevamo molto bene, mi veniva spesso ad ascoltare nei piano bar prima che io avessi la 'fortuna' di conoscere te e se ben ti ricordi sono stato al tuo fianco nel suo ultimo viaggio". Il cantante riporta un'intervista del regista Michele Guardì che conferma le sue affermazioni, Magalli parlando della madre disse: "ha una malattia che le consentirebbe di suonare le maracas". Marcello ha invitato Magalli ha querelare anche Guardì "se hai le palle".

Adriana Volpe non si è lasciata sfuggire l'occasione: "Caro Marcello, negando anche l'evidenza dimostra di aver urgente bisogno di fosforo - ha detto riferendosi a Giancarlo Magalli - è proprio il caso di dire che qui la 'memoria ha le gambe corte'... che pessima figura!!!", in attesa del prossimo capitolo della poco avvincente soap estiva.