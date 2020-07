Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli in diretta: "Non riuscirai a farmi stare zitta" (VIDEO)

Adriana Volpe ancora contro Giancarlo Magalli, anche se non lavorano più insieme. In diretta su TV8, durante la trasmissione Ogni mattina, che conduce al fianco di Alessio Viola, la Volpe ha pensato di togliersi un sassolino dalla scarpa pubblicamente, e tutto per colpa di un recente post del conduttore di Rai2.

Per aver risposto così a Giancarlo Magalli oggi a #OgniMattina pic.twitter.com/61uBZ9gTG7 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 8, 2020

Tutto sarebbe nato, dunque, da un'emoji pubblicata su Facebook da Giancarlo Magalli, e poi rimossa, che suggeriva all'ex collega di fare silenzio per via degli ascolti non proprio esaltanti della nuova avventura televisiva.

Per Adriana Volpe ancora una volta è stato troppo, e così stamattina ha risposto per le rime: "Caro Giancarlo questo gesto non me lo fai! Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi. Io sto vivendo questa bellissima avventura insieme a una rete che stimo e a una squadra in cui credo. E tu, caro Giancarlo, con questo gesto, sempre a voler zittire, dimostri di non avere rispetto per le persone e non avere rispetto per le donne. E questo non te lo permetto".

Sbagliato però pensare che il messaggio, poi cancellato, dello storico conduttore de I Fatti Vostri sia nato dal nulla: due giorni fa, infatti, per festeggiare il compleanno di Alessio Viola, i due conduttori di Ogni Mattina avevano dato vita a un siparietto che prendeva in giro Giancarlo Magalli, ricordando quella volta in cui il presentatore romano aveva apostrofato in malo modo la Volpe, rea di aver svelato a telecamere accese la sua vera età. A quanto pare Magalli non soltanto non gradì allora, ma non ha gradito il riferimento neppure ora, da qui la "vendetta" a suon di emoticon che ha chiamato altra vendetta. Fino alla prossima puntata.