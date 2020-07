Giancarlo Giannini: "Sul set di Hannibal, la mia battuta che divenne un tormentone"

Giancarlo Giannini per entrare nel cast di Hannibal inviò un video provino con capelli tinti e con una battuta che si trasformò in un vero tormentone.

Giancarlo Giannini sul set di Hannibal fu perseguito da un tormentone, una battuta che lui stesso aveva fatto alla fine del suo video provino. Il regista Ridley Scott alla fine di ogni ciak gli ripeteva: "Vuoi farne un altro? Sei un genio. Who Cares?". L'aneddoto è raccontato dall'attore italiano in un'intervista rilasciata a Repubblica.

L'attore ha lavorato con moltissimi attori e registi hollywoodiani tra cui Julia Roberts, Robert Redford, Francis Ford Coppola ed un esordiente Guillermo Del Toro che volle Giancarlo Giannini sul set del film Mimic. L'attore italiano era anche nel cast di Hannibal, il film diretto da Ridley Scott, appartenente alla saga de Il silenzio degli innocenti, ispirato ai romanzi di Thomas Harris.

Giannini ricorda che all'inizio Scott non era convinto, ma fu Dino de Laurentis a imporre l'attore italiano: "Scott cercava un attore giovane ma non l'aveva trovato, De Laurentis voleva me, ma per il regista ero vecchio - ricorda l'attore - Dino mi chiama una sera: 'scurisciti i capelli con il carbone e manda un video provino'. Io mando una cassetta in inglese in cui ho i capelli scuriti, cazzeggio, cito Shakespeare, mi tolgo la giacca e dico: "che classe eh" o poi finisco "vuoi che ne faccia un altro? Tanto sono un genio, che importa, who cares?". Giancarlo Giannini riuscì a convincere il regista ma la parte finale del provino lo perseguitò per tutta la durata delle riprese: "Sul set quella battuta è diventata un tormentone. Ridley faceva solo un ciak e poi "vuoi farne un altro? Sei un genio. Who Cares?".

Il feeling di Giancarlo Giannini con il cinema americano è testimoniato dal prestigioso riconoscimento ricevuto della Hollywood Chamber of Commerce, l'attore nel 2021 inaugurerà la stella sulla celebre Walk of Fame sulla Hollywood Boulevard di Los Angeles, gli attori italiani che in passato hanno ricevuto la famosa stella sono stati Rodolfo Valentino, Anna Magnani, Sophia Loren e Gina Lollobrigida.