Giancarlo Esposito rivela i dettagli del suo incontro con i Marvel Studios: "È stato meraviglioso"

Giancarlo Esposito si è recentemente aperto a proposito del suo incontro con i Marvel Studios, rivelando che è stato 'meraviglioso' e che in futuro spera di recitare nel MCU.

Giancarlo Esposito, attraverso un recente video di TikTok, ha confermato di aver avuto un incontro con i Marvel Studios e ha rivelato che preferirebbe apparire in un film del Marvel Cinematic Universe piuttosto che in una serie, descrivendo il suo incontro con la Marvel come "davvero meraviglioso".

"Nell'universo Marvel se fai qualcosa in televisione, se incarni un personaggio sul piccolo schermo, dopo non puoi cambiare e interpretare un personaggio diverso", ha spiegato Esposito. "Quindi, dopo quell'incontro, che è stato davvero meraviglioso, avevo un certo interesse a fare qualcosa con loro."

"Quel qualcosa, almeno in quel momento, era Loki, ma qualcun altro ha accettato il ruolo, non io. Il motivo è che mi piacerebbe essere invitato al tavolo del grande schermo, perché ho una certa visibilità e sono nel mondo televisivo da un po', ma sogno di fare molti film nei prossimi anni", ha concluso la star.

Giancarlo Esposito, durante il recentissimo Fan Expo di Boston, ha anche confessato di adorare il Professor X e ha scherzato su come vorrebbe interpretare l'iconico personaggio degli X-Men se gli venisse data l'opportunità di farlo: "Interpreterei quel personaggio con forza, grazia e calma. Qualcuno che controlla il caos ma che ha anche la capacità di elevare e ispirare".