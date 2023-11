Giancarlo Esposito nel cast di Please Don't Feed The Children, esordio alla regia di Destry Allyn Spielberg

Tra gli interpreti del film Please Don't Feed The Children, opera prima di Destry Allyn Spielberg, ci sarà anche l'attore Giancarlo Esposito.

Giancarlo Esposito è entrato nel cast del film Please Don't Feed The Children, il thriller che segna l'esordio alla regia di Destry Allyn Spielberg.

L'interprete di Gus Fring in Breaking Bad e Better Call Saul ha recentemente recitato anche nel film Megalopolis diretto da Francis Ford Coppola.

Il cast del progetto

Giancarlo Esposito

In Please Don't Feed The Children reciteranno, oltre a Giancarlo Esposito, anche Michelle Dockery, Vernon Davis, Joshuah Melnick, Emma Meisel, Dean Scott Vazquez, Zoe Colletti, Regan Aliyah e Andrew Linder.

La sceneggiatura è firmata da Paul Bertino e al centro della trama ci sarà un gruppo di orfani che partono spostandosi verso sud per andare alla ricerca di una nuova vita dopo un'epidemia che stermina parte della popolazione adulta, ritrovandosi però in pericolo.

Destry Allyn Spielberg ha dichiarato: "Che onore è lavorare con un artista così rispettato e di talento. Huzzah!".

Il prossimo progetto dell'attore

Esposito, nei prossimi mesi, reciterà anche nel nuovo progetto ispirato ai mostri Universal, che vede nel cast Melissa Barrera, Alisha Weir, Dan Stevens, Kevin Durand, Kathryn Newton, Angus Cloud e Will Catlett.

Alla regia ci sono Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che hanno portato al successo i recenti capitoli di Scream. Nel team della produzione ci sono anche Chad Villella, William Sherak, Paul Neinstein e James Vanderbilt di Project X Entertainment.

La sceneggiatura è firmata da Stephen Shields, con delle revisioni di Guy Busick.