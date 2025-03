Giancarlo Esposito nel DCU? L'attore vuole interpretare un leggendario villain di Batman

Giancarlo Esposito ha le idee chiare su quale ruolo gli piacerebbe interpretare nel DCU di James Gunn e Peter Safran, l'universo narrativo che ha preso ufficialmente il via a dicembre 2024 con la serie animata Creature Commandos.

Il primo film del franchise, Superman diretto da Gunn, arriverà nelle sale americane a luglio 2025, mentre Supergirl: Woman of Tomorrow è previsto per il 2026.

Quale villain affascina Giancarlo Esposito?

Durante il FanExpo Cleveland, l'attore ha rivelato a IGN il suo interesse per il ruolo di Mr. Freeze, storico avversario di Batman. Questa dichiarazione arriva poco dopo la sua recente incursione nel MCU, dove ha interpretato Seth Voelker/Sidewinder in Captain America: Brave New World.

Mr. Freeze, personaggio creato da Dave Wood, Sheldon Moldoff e Bob Kane, ha fatto il suo debutto nel 1959 sulle pagine di Batman #121 con il nome di Mr. Zero. Fu poi ribattezzato Mr. Freeze nella serie televisiva di Batman del 1966, per poi ricevere una profonda rielaborazione in Batman: The Animated Series, che lo ha reso uno dei villain più sfaccettati e tragici dell'universo DC.

Oggi, Mr. Freeze è noto per essere un antagonista dal forte spessore emotivo: la sua malvagità è spesso motivata dalla disperata ricerca di una cura per la moglie Nora, affetta da una malattia incurabile. Il personaggio è stato portato sul grande schermo da Arnold Schwarzenegger in Batman & Robin (1997), film che, però, non ha riscosso il favore della critica e del pubblico.

Al momento non è chiaro se e quando Mr. Freeze verrà introdotto nel DCU. Tuttavia, un altro noto avversario di Batman, Clayface, sarà protagonista di un film standalone diretto da James Watkins e sceneggiato da Mike Flanagan. La pellicola, attesa per il 2026, non era inizialmente inclusa nella prima lineup di progetti annunciata da Gunn, il che lascia aperta la possibilità per ulteriori sorprese, magari proprio con Mr. Freeze.

Parallelamente, il regista Andy Muschietti sta lavorando a The Brave and the Bold, un nuovo film su Batman per il DCU. Al momento non è stato rivelato quale villain sarà coinvolto nella trama, il che potrebbe lasciare spazio per l'inserimento di Mr. Freeze in questo progetto.