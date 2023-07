GialappaShow su TV8 chiude con il record di ascolti: foto e video dell'ultima puntata

Chiude con il record di ascolti GialappaShow, il programma della Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, in onda la domenica sera su Tv 8. Condotto da Mago Forest, affiancato nell'ultima puntata da una ironica Carolina Crescentini, GialappaShow tornerà il prossimo autunno, come abbiamo appreso durante gli upfront di Sky.

L'ultima puntata di GialappaShow ha registrato complessivamente - su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand - 1.107.000 spettatori medi. Il solo primo passaggio, su TV8 e in simulcast su Sky Uno, ha fatto registrare una share del 6,05%. Ottimo risultato anche sui social, dove l'hashtag ufficiale #GialappaShow è stato primo in tendenza per tutta la serata, generando 75 mila interazioni.

GialappaShow torna in autunno suTV8: la conferma durante la presentazione dei palinsesti Sky 2023-2024

Una stagione straordinaria che chiude con una media di 1.272 spettatori medi su TV8 e Sky, con il solo primo passaggio al 6% di share.

GialappaShow: una foto del finale della prima edizione

Per l'ultima puntata il cast fisso si è dato appuntamento in studio, con Galeazzo Italo Mussolini alias Stefano Rapone per la prima volta a tu per tu con Mago Forest.

Così come lo chef Montesi (Alessandro Betti), Bruno Barbieri interpretato da Ubaldo Pantani.

Anche ieri Orietta Berti, interpretata da Brenda Lodigiani, ha dispensato consigli per gli acquisti ben poco affidabili anche dal carcere,

Presenti anche Il demotivatore Toni Bonji, e per la prima volta a GialappaShow Ilary Blasi, impersonata da Valentina Barbieri. E ancora Brenda Lodigiani e gli immancabili ragazzi Cin Cin (Enrique Balbontin e Andrea Ceccon).

Per l'occasione anche grandi ospiti, come Elio e Nicola Savino, che si sono uniti al cast comico dando vita ad alcuni degli sketch più divertenti della serata.