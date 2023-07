GialappaShow torna in autunno suTV8: la conferma durante la presentazione dei palinsesti Sky 2023-2024

GialappaShow torna il prossimo autunno per una seconda stagione: lo ha confermato TV 8 durante la presentazione dei palinsesti Sky 2023-2024

Gli ottimi ascolti di GialappaShow, il programma della Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto da Mago Forest in onda la domenica sera in prima serata su TV8, ha convinto la rete a dare il via libera ad una seconda stagione. L'annuncio è arrivato durante la presentazione dei palinsesti Sky 2023-2024.

"Ci piaceva andare su una rete nuova con un formato diverso dal solito", hanno detto Marco Santin e Giorgio Gherarducci presentati da Antonella D'Errico come il fiore all'occhiello di TV 8, grazie al numero di spettatori che ogni domenica seguono lo show condotto da Mago Forest.

"Ci siamo portati gente con cui avevamo già lavorato tipo Forest, ma anche nuovi come i Ragazzi Cin Cin e Sky non ci ha censurati, ma ci ha lasciati liberi di essere noi stessi", hanno detto i Gialappi.

"Il nostro programma è politicamente scorretto per scelta, in un momento in cui molte persone vivono nella paura. L'espressione di gratitudine nei confronti di Sky deriva dalla comprensione delle nostri ragioni e di quelle del programma", hanno ricordato Marco Santin e Giorgio Gherarducci.

Fino ad oggi sono andate in onda sette puntate di GialappaShow, in ognuna Mago Forretst è stato affiancato da una co-conduttrice: Paola Di Benedetto, Melissa Satta, Cristina Chiabotto, Giulia Salemi, Federica Nargi, Valentina Lodovini e Laura Barth.

Tra i comici che partecipano al programma ci sono Stefano Rapone, Marcello Cesena e ancora Ubaldo Pantani, Antonio Ornano, Enrique Balbontin, Andrea Ceccon Valentina Barbieri, Brenda Lodigiani, Alessandro Betti e Toni Bonji.