Gialappashow stasera su TV8: anticipazioni, conduttrice, cast e ospiti del 4 dicembre

Questa sera, 4 dicembre, alle 21:30, su TV8 e in contemporanea su Sky Uno, con la possibilità di streaming su NOW, ci sarà un nuovo appuntamento con GialappaShow, il programma della Gialappa's Band condotto da Mago Forest. Stasera nell'ultima puntata di questa stagione nel ruolo di co-conduttrice ci sarà Elena Santarelli. Lunedì 11 dicembre ci sarà un appuntamento speciale con 'il meglio e il peggio' di questa seconda stagione.

GialappaShow del 4 dicembre

Conduttrice e Ospiti

Dopo Ellen Hidding, Ivana Mrázová, Sabrina Salerno, Greta Scarano, Rocio Munoz Morales e Rose Villain, che ha febbraio vedremo a Sanremo 2024, come annunciato ieri da Amadeus, questa settimana accanto al Mago Forest alla conduzione di GialappaShow ci sarà la conduttrice e attrice Elena Santarelli.

Gli ospiti in studio di questo lunedì sono il giornalista e conduttore Giovanni Floris e la cantante Mara Sattei.

Le esibizioni del cast del programma

Gigi ritornerà a interpretare Tiziano Ferro dando vita ad uno dei momenti più esilaranti della puntata: il duetto con Madame, alias Valentina Barbieri.

In questa ottava, ed ultima, puntata della seconda stagione di Gialappashow, per la prima volta si danno appuntamento in studio i 4 amici al bar. Nel frattempo il Ministro Galeazzo, aka Stefano Rapone, riscrive le regole del Natale.

Sul palco anche il resto del cast, tra cui Brenda Lodigiani, Toni Bonji, Antonio Ornano, e i ragazzi Cin Cin.

A impreziosire ulteriormente la puntata, le nuove imperdibili puntate di Sensualità a Corte e MonsterChef con Simona Garbarino e Marcello Cesena; 4 Motel e Tentescion Ailand.

Non mancheranno, come sempre, i filmati commentati dalla Gialappa's, tra cui quelli di Ex on the Beach Italia, Il Castello delle cerimonie e MasterChef.