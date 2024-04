GialappaShow sta tornando: tutto quello che sappiamo sulla terza stagione

Il GialappaShow, approdato meno di un anno fa in TV e in streaming su NOW con le prime 8 puntate, sta per tornare, dal 10 aprile, con la terza stagione: ecco tutto quello che sappiamo.

Più che un programma un mezzo prodigio: GialappaShow arriva alla sua terza stagione a partire da mercoledì 10 aprile alle 21:30. Tra l'esperimento e l'operazione nostalgia, dopo la prova di Mai dire Talk, dopo ospitate, collaborazioni, e dopo la morsa del politically correct a tutti i costi, la Gialappa's Band sembra finalmente tornata agli antichi fasti dei Mai dire..., e per la terza volta in streaming su NOW.

Tanti ingredienti per un successo

GialappaShow: il Mago Forest con il duo della Gialappa's Band, Giorgio Gherarducci e Marco Santin

Ci sono anzitutto loro, Giorgio Gherarducci e Marco Santin, il cuore della Gialappa's Band, c'è il Mago Forest, ormai membro onorario del gruppo (la prima volta insieme è stata nel 2001, conduttore della seconda stagione di Mai dire Maik) e ci sono tanti dei comici che negli anni hanno arricchito i programmi Mai dire.... Assai azzeccato si è rivelato anche il cambio casa, per una rete che negli ultimi anni ha costruito un palinsesto in cui GialappaShow si incastra alla perfezione. Un trasloco che ha spalancato, a chi ha fatto dei commenti in TV sulla TV un'arte, le porte di talent e reality (quelli in onda sui canali SKY) che hanno ormai trasceso la forma di programmi televisivi per diventare veri e propri fenomeni di costume.

Se al mix si aggiunge il segreto del successo assicurato, allora ben si comprendono quei numeri che hanno segnato le precedenti stagioni: circa 800.000 spettatori e il 5% di share in media nella prima stagione, 4,5 punti di share e oltre 780.000 spettatori medi per ogni puntata della seconda considerando solo gli ascolti in chiaro. E il rinnovo in tempi record per un terzo ciclo di puntate. Anzi, per chi le ha perse o ha semplicemente voglia di rivivere alcuni dei migliori momenti di comicità televisiva, le prime due stagioni sono da vedere e rivedere streaming su NOW.

GialappaShow 2024: le novità

Il cast della stagione 3 sarà arricchito da due pezzi da novanta della comicità. Max Giusti dal 10 aprile darà il via alla sua seconda collaborazione con la Gialappa's Band, dopo aver già lavorato con loro durante Mai dire Talk. Un graditissimo ritorno alle origini sarà invece quello di Maccio Capatonda, che deve proprio alla Gialappa's il suo esordio in TV (era il 2004 in Mai dire Grande Fratello & Figli), che ha lavorato con l'allora trio ininterrottamente fino al 2009 e che ha riportato in vita Jerry Polemica quando i "gialappi", quasi dieci anni dopo, hanno confezionato con Mediaset Mai dire Talk. Se formula che vince non si cambia, torneranno ad avvicendarsi sul palco al fianco di Forest anche 7 co-conduttrici, ma sui nomi vige ancora il massimo riserbo: la prima possiamo dire che sarà Alessia Marcuzzi.

Il resto del cast

Se la presenza imprescindibile è quella del Mago Forest, sarebbe ormai altrettanto impensabile non curiosare nelle prossime avventure televisive di Jean Claude e Madre, o fare a meno degli inascoltabili proclami del vice portavoce del Governo Galeazzo Italo Mussolini. La buona notizia è che anche nella terza stagione del GialappaShow torneranno sia Marcello Cesena e Simona Garbarino con i nuovi episodi di Sensualità a corte, che Stefano Rapone.

GialappaShow: Brenda Lodigiani è l'androide Ester Ascione nella puntata finale della prima stagione

Insieme a loro ci saranno Enrique Balbontin, Valentina Barbieri, Alessandro Betti, Toni Bonji, Andrea Ceccon, Brenda Lodigiani, Ubaldo Pantani, Alessandro Bianchi, Thomas Basilico, Fabrizio Casalino, Edoardo Ferrario, Gigi e Ross, Fabrizio Lo Presti, Mauro Pirovano e Marcella Silvestri. Confermato anche il ritorno dei Neri per caso, che nelle due precedenti stagioni, diretti da Vittorio Cosma, hanno realizzato l'accompagnamento musicale del programma.