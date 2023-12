Gialappashow stasera su TV8 Il Best of della seconda stagione: anticipazioni dell'11 dicembre

Stasera su TV8 in prima serata torna Gialappashow, il programma della Gialappa's Band condotto dal Mago Forest regala agli spettatori il Best of della seconda stagione

Stasera 11 dicembre, alle 21:30, su TV8 e in contemporanea su Sky Uno, con la possibilità di streaming su NOW, ci sarà l'atteso Best of che chiude la seconda stagione del programma della Gialappa's Band condotto da Mago Forest. Un appuntamento speciale con 'il meglio e il peggio' delle otto puntate andate in onda.

GialappaShow seconda stagione: Il meglio in un unico appuntamento

La Gialappa's Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci, ha regalato otto puntate memorabili in questa seconda stagione di GialappaShow. Il programma, prodotto da Banijay Italia e condotto da Mago Forest, si è guadagnato il favore della critica e degli spettatori.

Una stagione di risate e successi

Il Best of di questa seconda stagione, in onda su TV8 e in simulcast su Sky Uno il 11 dicembre alle 21.30, offre uno sguardo concentrato sulle otto puntate, riassumendo in un unico appuntamento i momenti più esilaranti. L'irriverente Michele Foresta, complice e vittima della Gialappa's Band, ha guidato il pubblico attraverso gag indimenticabili.

Padroni di casa e nuove compagnie

Il Mago Forest, padrone di casa insostituibile, è stato affiancato nella conduzione da Ellen Hidding, Ivana Mrázova, Sabrina Salerno, Greta Scarano, Rocío Muñoz Morales, Martina Colombari, Rose Villain ed Elena Santarelli. Una squadra che ha saputo mantenere alto il livello di comicità e coinvolgimento.

Il cast comico confermato e nuove entrate di successo

La stagione ha visto il ritorno e la conferma del cast comico originale, composto da Marcello Cesena, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Stefano Rapone, Alessandro Betti, Toni Bonji, Valentina Barbieri, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. Le nuove entrate, tra cui Edoardo Ferrario, Gigi & Ross, Fabrizio Casalino e Alessandro "Lesc" Bianchi, hanno aggiunto freschezza e creatività alle dinamiche del programma.

Contributi musicali memorabili e direzione artistica eccellente

I contributi musicali dei Neri per Caso hanno arricchito ulteriormente lo spettacolo, interpretando in modo inconfondibile le canzoni pop e supportando le performance degli ospiti. Il Maestro Vittorio Cosma, direttore artistico, e Ciro Caravano dei Neri per Caso, con gli arrangiamenti, hanno contribuito a creare un'esperienza completa e indimenticabile.