GialappaShow, stasera su Tv8 c'è Matilde Gioli con il Mago Forest: ecco tutti gli ospiti della quarta puntata

Stasera, lunedì 21 aprile, torna il GialappaShow. Ad affiancare il Mago Forest alla conduzione di questa quarta puntata, ci sarà l'attrice Matilde Gioli, mentre tra gli ospiti è molto atteso il grande ritorno di Elodie. L'appuntamento è in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW a partire dalle 21.30.

GialappaShow, gli ospiti e i comici della quarta puntata

Locandina di GialappaShow

La puntata inizia con Stefano Accorsi che duetta al citofono con Miriam, alias Brenda Lodigiani. I due lasciano poi spazio alla sigla ispirata alla serie Baywatch, a cui partecipa tutto il cast.

In studio, i Neri per Caso si esibiscono con Joan Thiele e la pianista Costanza Principe sulle note di My Babe Just Cares for Me di Nina Simone. Accompagnati al pianoforte sempre da Costanza Principe, i Neri per Caso interpretano poi, una loro versione di The Typewriter e Memories dei Maroon 5.

Ritroveremo anche una delle conduttrici di questa edizione: Elodie, co-conduttrice della prima puntata, farà infatti un cameo nel nuovo episodio di Sensualità a corte con Madreh (Simona Garbarino) e Jean Claude (Marcello Cesena).

I Neri per Caso

Tornerà anche uno dei personaggi molto apprezzati di questa edizione: Brenda Lodigiani si sdoppia in Marcella Bella in M - La figlia del secolo e nella brunetta dei Ricchi e Poveri, mentre Max Giusti sarà Antonino Cannavacciuolo a Masterchef e Aurelio De Laurentiis, e Toni Bonji sarà prima Demotivatore-Annunciatore, poi Medico dello sport.

Non mancheranno inoltre i filmati commentati dalla Gialappa's Band, grande classico del piccolo schermo in cui i "Gialappi" prendono di mira i programmi TV, i nuovi tormentoni del web e le partite di calcio internazionale, già al centro di TV8 Gialappa's Night nei mercoledì di Champions League.

Il programma

GialappaShow: la Gialappa's e Mago Forest in una foto

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi.

Lo show è prodotto da Banijay Italia. La regia è di Andrea Fantonelli.