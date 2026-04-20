GialappaShow stasera TV8: Jake La Furia e ospiti a sorpresa

Stasera, lunedì 20 aprile alle 21.30, su TV8 torna il GialappaShow, il programma della Gialappa's Band firmato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin e condotto da Mago Forest, in prima visione assoluta e in contemporanea su Sky e NOW. La quarta puntata segna il giro di boa della stagione e conferma il mix di satira, musica e comicità che caratterizza lo show.

Jake La Furia co-conduttore tra sketch e improvvisazione

A guidare, insieme a Mago Forest, la serata insieme al cast ci sarà Jake La Furia, che per questa puntata veste i panni di co-conduttore tra gag, interventi a sorpresa e momenti musicali. La sua presenza diventa il filo conduttore di una puntata costruita tra parodie televisive e incursioni imprevedibili.

Jovanotti torna con un cameo nella nuova docuserie su Gineprio

Tra le presenze più attese torna anche Jovanotti, già protagonista della prima puntata, che compare con un cameo speciale legato alla nuova docuserie dedicata a Gineprio, personaggio interpretato da Ubaldo Pantani. Una figura ormai diventata cult, al centro di una narrazione ironica che continua a crescere tra pubblico e fan.

Maurizio Lastrico ospite della parodia Vererrimo

Spazio anche a Maurizio Lastrico, ospite di Vererrimo, la parodia del talk show condotto da Silvia Toffanin, interpretata da Brenda Lodigiani. Un segmento che gioca con i codici della televisione italiana tra imitazioni e comicità surreale.

Motta e la performance e l'omaggio a David Bowie

Il momento musicale della serata è affidato a Motta, che propone una reinterpretazione intensa di Life on Mars di David Bowie. L'esibizione è arricchita dalla collaborazione con i Neri per Caso e il quartetto GnuQuartet, per un segmento dal forte impatto scenico ed emotivo.

Motta. ospite musicale di GialappaShow

Sketch, parodie e ritorni cult del GialappaShow

La puntata prosegue con le classiche incursioni comiche del programma, tra personaggi originali e parodie di volti noti della TV e dello spettacolo. Le gag coinvolgono anche nuove situazioni costruite attorno a Jake La Furia, tra incontri improbabili e momenti di satira televisiva.

Le fiction comiche e Pechino Expressssss!! nel finale di puntata

Non mancheranno le miniserie e i format parodici che caratterizzano il GialappaShow, con nuove puntate delle fiction comiche e dei falsi programmi televisivi. La serata si chiuderà con un nuovo passaggio dedicato a Pechino Expressssss!!, che continua il suo percorso tra le coppie in gara.