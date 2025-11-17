GialappaShow, anticipazioni stasera: Pierfrancesco Favino co-conduttore e Mariasole Pollio ospite di Vererrimo

Questa sera 17 novembre, quinta puntata di GialappaShow con il Mago Forest: Pierfrancesco Favino tra sketch, parodie e duetti esilaranti, Mariasole Pollio ospite di "Vererrimo" e tante performance imperdibili.

Nuovo appuntamento con GialappaShow: la quinta puntata andrà in onda questa sera lunedì 17 novembre alle 21.30 su TV8, in prima visione assoluta, e in simulcast su Sky e NOW. E dalle anticipazioni emerge che sarà una serata davvero imperdibile, grazie a un protagonista d'eccezione: Pierfrancesco Favino.

Favino affianca il Mago Forest: sketch, parodie e colpi di scena

Dopo Valentino Rossi, l'attore sarà il secondo super ospite maschile a calcare il palco in veste di co-conduttore. Pierfrancesco Favino, attualmente al cinema con il film Il maestro diretto da Andrea Di Stefano, farà il suo ingresso già dal citofono dell'anteprima, accanto alla scorbutica Miriam interpretata da Brenda Lodigiani.

Durante la puntata lo vedremo trasformarsi in un androide a causa di un esilarante malinteso, esibirsi in un divertente duetto con Stefano De Martino, alias Gigi, e unirsi al cast del nuovo episodio di Sotto Torchio insieme ad Alessandro Betti e Brenda Lodigiani. Per finire, immancabile, tornerà protagonista nell'intervista conclusiva.

GialappaShow: la Gialappa's e Mago Forest in una foto

Ospiti e parodie: da Mariasole Pollio ai Neri per Caso

Tra le guest star della serata ci sarà Mariasole Pollio, ospite del segmento Vererrimo, la parodia del talk condotto da Silvia Toffanin, ancora una volta interpretata da Brenda Lodigiani. Tornano anche i Neri per Caso, diretti dal Maestro Vittorio Cosma, con due nuove performance: Hey Ya! degli Outkast e A-Punk dei Vampire Weekend, quest'ultima insieme a Fulminacci e Jali Babou Saho.

Il ritorno delle imitazioni più amate

Non mancheranno le celebri imitazioni:

Gigi nei panni di Toni Servillo ,

nei panni di , Ubaldo Pantani che torna a essere Pier Silvio Berlusconi e Joe Bastianich protagonista del segmento Foodish,

che torna a essere e protagonista del segmento Foodish, Giulia Vecchio, impegnata sia nelle parodie di Milly Carlucci e Valeria Bruni Tedeschi, sia come Elettra Lamborghini nel nuovo episodio di Boss in incognita.

Spazio anche a Stefano Rapone, che prima ironizza sui monologhi de Le Iene e poi si trasforma nel Professor Gildo Mazzatordi, esperto di anti age e consigli alimentari per vivere più a lungo. Completano la puntata i nuovi capitoli delle rubriche più attese: Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino, e Che Dio ce salvi con Michela Giraud.