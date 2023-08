Giacomo Urtis sposa Fabrizio Corona: 'Sono innamorato, spero che non lo faccia per business'

Matrimonio in vista tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona? Pare proprio di sì, a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate dal chirurgo plastico e riportate da Dagospia. Già in precedenza, l'ex concorrente del Grande Fratello aveva menzionato la sua relazione con l'ex re dei paparazzi. Nel programma televisivo Belve su Rai 2, condotto da Francesca Fagnani, Urtis aveva confessato di essersi invaghito di Corona.

Le confessioni di Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip 6

Nel corso del Grande Fratello Vip 6, Giacomo Urtis aveva detto di aver avuto per anni una relazione con un uomo famoso finito in carcere ed ora tornato libero. Il chirurgo raccontò di averlo incontrato all'aeroporto e di essersi innamorato di lui. "Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Lui è molto famoso, non faccio nomi. Però ti dico che a un certo punto l'hanno messo in carcere e quindi nulla - disse Giacomo sotto le telecamere della casa più spiata d'Italia - L'ho dovuto lasciare perché aveva da pensare a sé stesso. Però andavo ogni mese in galera a trovarlo questo sì, un grande affetto. Per anni sono andato a visitarlo. Quando è uscito ci siamo rivisti spesso, adesso è fuori dalla prigione per fortuna". Durante questo racconto Giacomo non fece mai il nome di Fabrizio Corona.

La proposta di matrimonio di Fabrizio Corona a Giacomo Urtis

Oggi sono arrivate le nuove dichiarazioni di Giacomo Urtis e del suo improbabile matrimonio con Fabrizio Corona, fidanzato con Sara Barbieri, modella di 23 anni. "È vero amore? Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business", Attualmente, i due stanno concludendo le loro vacanze sulla Costa Smeralda, dove pare sia avvenuta la proposta di matrimonio. Le nozze sono state programmate per il 2024, ma nonostante la data sia stata stabilita, al momento non è stata ancora divulgata.

Il racconto di Giacomo Urtis a Belve

Nell'intervista con Francesca Fagnani riguardo alla sua relazione con Fabrizio Corona, Giacomo descrisse il legame tra di loro come un ibrido tra amore e amicizia.: "Nessuna competizione con Belen o Nina Moric perché quello che c'era tra me e Fabrizio era una cosa a parte". Fabrizio Corona, ospite di Peppe Iodice nel suo Peppy Night, aveva replicato: "Assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista".