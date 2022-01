Grande Fratello Vip 6, Giacomo Urtis “sono stato con un uomo famoso finito in carcere”

Giacomo Urtis ha fatto una rivelazione al Grande Fratello Vip 6: per anni ha avuto una relazione con un uomo famoso finito in carcere ed ora tornato libero. Sul web impazza il toto-nomi e qualcuno crede di aver capito a chi corrisponde l'identikit tracciato dal chirurgo.

Ancora una giornata incentrata sul gossip di Giacomo Urtis, questa volta però il chirurgo plastico racconto frammenti della sua vita privata, senza nominare i vipponi della casa. Su Urtis pende una diffida da parte di Pago, il cantante ha deciso di ricorrere alle vie legali dopo che Giacomo ha offeso la reputazione dell'ex moglie Miriana Trevisan.

Giacomo Urtis, come sappiamo, partecipa per il secondo anno consecutivo al Grande Fratello Vip, questa volta in coppia con Valeria Marini, altra esperta di reality. Urtis, un po' in ombra rispetto alle dinamiche della casa, ha deciso di sganciare una bomba che potrebbe interessare Alfonso Signorini ed essere ripresa durante la diretta di venerdì 14 gennaio. Parlando con Sophie Codegoni, Giacomo ha detto di essersi innamorato di un volto noto dello spettacolo italiano "Io non sono sempre stato gay. Ho avuto anche delle donne in passato, con una ci siamo sposati. Sarà che vengo da una famiglia in cui non si poteva parlare nemmeno di omosessualità", ha rivelato Giacomo durante la conversazione.

Il racconto è continuato con la descrizione del primo incontro con il misterioso uomo: "Poi un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo 'eppure è lui, io lo conosco', mi giro e gli dico 'ciao io sono Giacomo', lui mi dice 'ciao e io sono...', ho lasciato la tipa che avevo all'epoca e mi sono attaccato a lui. Insomma questo uomo molto noto era sposato diversi anni fa. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna". Giacomo, forse per evitare un'altra diffida, non ha rivelato l'identità della persona "Lui è molto famoso, non faccio nomi. Però ti dico che a un certo punto l'hanno messo in carcere e quindi nulla. L'ho dovuto lasciare perché aveva da pensare a sé stesso. Però andavo ogni mese in galera a trovarlo questo sì, un grande affetto. Per anni sono andato a visitarlo. Quando è uscito ci siamo rivisti spesso, adesso è fuori dalla prigione per fortuna".

Pochi giorni prima Giacomo Urtis ha dato un'altra notizia sulla sua vita privata, il chirurgo plastico ha rivelato di aver avuto una relazione con un personaggio famoso ma fidanzato, dopo che questa persona è sparita Giacomo sarebbe ritornato con un uomo di cui si era innamorato a febbraio dello scorso anno, solo che anche questa volta a Urtis è toccata la parte dell'amante.