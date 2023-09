Giacomo Urtis attacca Fabrizio Corona dopo l'intervista a Belve e parla di raggiro

Fabrizio Corona è stato ospite della prima puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani promosso dalla scorsa stagione in prima serata. L'ex re dei paparazzi ha risposto a domande sulle sue ex, Belen e Nina Moric, ma soprattutto ha precisato la natura del suo legame con Giacomo Urtis, ospite di Belve lo scorso marzo.

Le dichiarazioni su Giacomo Urtis di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona nel suo faccia a faccia con Francesca Fagnani ha parlato anche di Sara Barbieri, la ragazza di 22 anni con cui è legato, definendola l'unica donna a cui non ha fatto del male. "Le ho chiesto di sposarmi e ha detto di no, non è che per ripiego lo chiedo a Giacomo Urtis, magari ora che diventa Jenny ci posso pensare", ha affermato in modo provocatorio.

Parlando del matrimonio con Giacomo Urtis, a cui ha fatto riferimento il chirurgo estetico nell'intervista a Belve dello scorso marzo, Corona ha sostenuto che con l'ex gieffino è amico da molti anni ma tra loro non c'è mai stato nulla. "Siamo amici da molti anni. Ci scherzo su, ma lui ci ha creduto. Tra noi c'è un affetto immenso ma niente di più. Se avessi avuto esperienze omosessuali, lo direi. Non ho mai avuto esperienze sessuali con Giacomo".

La replica di Giacomo Urtis a Fabrizio Corona

La risposta di Giacomo Urtis non si è fatta attendere. Il chirurgo estetico, dopo l'intervista di Fabrizio Corona, ha espresso tutta la sua delusione, sentendosi raggirato dalle parole del suo presunto promesso sposo. "Ci sono cascata di nuovo - ha scritto nelle storie di Instagram - Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest'estate che 'ero bellissima' e che 'ero perfetta così' tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io! Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di un'accettazione. In questo caso non è né Giacomo, né Jenny a scrivere queste parole, ma è un'anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza alcuna considerazione. Eppure ci avevo creduto", ha concluso Giacomo Urtis