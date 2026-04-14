Belve: il peggior difetto di Giulia Michelini è qualcosa che nessuno avrebbe mai confessato

Ospite di Francesca Fagnani nella puntata odierna, Giulia Michelini ha parlato della gravidanza a soli 19 anni, delle droghe e di un difetto molto fastidioso e molto particolare.

Belve viene ormai spesso criticato per aver perso il suo "graffio", ma la colpa non può essere (solo) di Francesca Fagnani e delle domande diventate un prevedibile rituale. Se molta della responsabilità è anche di ospiti troppo "pettinati" (e/o poco interessanti) prepariamoci a vedere qualcosa di molto diverso stasera, quando arriverà il turno di Giulia Michelini.

Un'anticipazioni ghiotta arriva già dalla clip lanciata in anteprima da Rai 2, in cui si vede l'attrice romana alle prese con una delle domande meno amate dai Vip: qual è il peggior difetto?

La risposta di Giulia Michelini è la più onesta possibile, talmente tanto da essere qualcosa che difficilmente chiunque avrebbe confessato: "Spesso rutto!".

Di fronte alla reazione della conduttrice e del pubblico, tra il divertimento e la sorpresa, l'attrice ha poi spiegato: "E' liberatorio viene proprio su da sé, a volte mi sveglio la mattine e ah...". E non nasconde che l'ultimo posto in cui l'ha fatto sia stato proprio a Belve: "nel corridoio, durante la presentazione! Eh, l'ansia lo fa, lo fa...".

Giulia Michelini e le "droghe orientali"

Nevermind: un intenso primo piano di Giulia Michelini

Un'intervista in cui Francesca Fagnani ha deciso di approfondire anche alcune dichiarazioni della Michelini apparse stranamente controverse. "Lei ha detto: 'alla luce di una recente esperienza, diciamo orientale, sono sempre più convinta che la vita vera non sia sui red carpet di Venezia, ma altrove'. Ma era un viaggio lisergico o proprio un viaggio orientale?"

Giulia Michelini ha dunque raccontato la propria esperienza con l'ayahuasca, la droga nota anche come "liana degli spiriti": "Ho fatto quest'esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me, ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni...".

Immancabile anche per lei la domanda sul famoso "circoletto" del cinema, e ancora una volta Giulia Michelini non ha usato mezze misure e parole fraintendibili: "Ma io sto fuori come una sedia a sdraio!".

Per l'intervista completa, l'appuntamento è per stasera alle 21:20 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.