Ballando con le Stelle 2023: Paola Perego eliminata, la classifica della sesta puntata

La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2023 si è conclusa con l'eliminazione ha sorpresa di Paola Perego e Angelo Madonia, usciti dal talent show dopo lo spareggio con Giovanni Terzi e Giada Lini. Simona Ventura e Wanda Nara restano le favorite della giuria ma il tesoretto favorisce Antonio Caprarica e Carlotta Mantovan.

Ballando con le Stelle: sesta puntata

Dopo essersi stretto la mano con Antonio Caprarica nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, questa settimana, Teo Mammucari ha fatto pace con Selvaggia Lucarelli, con la quale era entrato in conflitto più di una volta.

In seguito alla sua esibizione, l'ex conduttore de Le Iene ha presentato un video di Stefano Di Filippo, ex maestro di Ballando e campione del mondo di latino. In questo video, Di Filippo ha elogiato le performance di Teo, incoraggiandolo a proseguire senza preoccuparsi dei giudizi della giuria.

Selvaggia Lucarelli gli ha rimproverato di essere permaloso e rancoroso, dicendo "Danneggi te stesso" per sottolineare che tale atteggiamento può solo nuocergli. La giurata ha sottolineato la sua tendenza a cambiare umore in pochi secondi. Mammucari ha risposto affermando di non essere mai stato aggressivo e, alla fine, ha cercato di porre fine alla controversia abbracciando Selvaggia, anche se siamo consapevoli che questa pace potrebbe durare poco.

Questa settimana, è stata Carlotta Mantovan a mostrare la sua frustrazione nei confronti della giuria. Nel video introduttivo della sua esibizione con Moreno Porcu, la giornalista ha espresso il suo disappunto per gli aggettivi utilizzati per descriverla.

"Mi sono stati attribuiti molti aggettivi duri: sterile, finta, fredda, gelida. Sono una persona sensibile, emotiva, che si commuove", sottolineando che alcune critiche sembravano riguardare la sua persona più che la sua performance di ballo.

Ballando con le stelle, Teo Mammucari e Antonio Caprarica: spunta il video della rissa

Carolyn Smith, che nella quinta puntata aveva etichettato come sterile la performance di Carlotta Mantovan, le ha chiarito che quell'aggettivo era riferito esclusivamente alla sua esibizione. Smith ha spiegato che, sebbene avesse apprezzato la precisione e la pulizia della performance, non aveva suscitato in lei un coinvolgimento emotivo, da cui derivava l'uso dell'aggettivo "sterile".

Alla fine di tutte le esibizioni la classifica della giuria, composta come sempre da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, ha messo al primo posto Wanda Nara seguita da Simona Ventura. I 98 punti del tesoretto conquistati da Cristina D'Avena e Giacomo Giorgio, ballerini per una notte, sono stati assegnati da Alberto Matano e Rossella Erra rispettivamente a Carlotta Mantovan e Antonio Caprarica.

Alla fine la somma dei voti della giuria e del tesoretto ha regalato il primo posto ad Antonio Caprarica.

La classifica della sesta puntata di Ballando con le Stelle

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova: 97 punti

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu: 90 punti

Simona Ventura e Samuel Peron: 58 punti

Wanda Nara e Pasquale La Rocca: 58 punti

Sara Croce e Luca Favilla: 46 punti

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: 45 punti

Paola Perego e Angelo Madonia: 41 punti

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina: 36 punti

Giovani Terzi e Giada Lini: 30 punti

Ballottaggio a due e l'eliminazione di Paola Perego

Unendo i punteggi della classifica e i voti social, due coppie sono finite al ballottaggio finale: Paola Perego e Angelo Madonia e Giovani Terzi e Giada Lini.

A lasciare il talent show sono stati Paola Perego e Angelo Madonia votati dal 39% del pubblico, contro il 61% degli spettatori che gli ha preferito il duo Terzi-Lini. La coppia eliminata non potrà esibirsi la prossima settimana ma può sperare di essere ripescata nei ballottaggi finali.