Teo Mammucari stanco di Ballando con le Stelle: 'Aria pesante, ma ho un contratto e devo restare'

Teo Mammucari, ospite a Domenica In, ha rivelato il suo desiderio di ritirarsi da Ballando con le Stelle a causa delle numerose polemiche con la giuria.

Dopo aver perso Lino Banfi, Ballando con le Stelle rischia di vedersi sfuggire anche Teo Mammucari, l'ex conduttore de Le iene, ospite di Domenica In, ha detto di essere stanco delle continue polemiche. Teo è esausto per i continui attacchi della giuria che gli hanno tolto l'entusiasmo iniziale. Parlando con Mara Venier, il comico ha detto che vorrebbe abbandonare il programma a cui lo lega un contratto e il rispetto per Milly Carlucci e la sua squadra.

Teo Mammucari Svela le Tensioni a Ballando con le Stelle

Teo Mammucari ha assunto un ruolo centrale a Ballando con le Stelle, grazie alle sue polemiche che hanno mantenuto un elevato livello di interesse per il programma. La risonanza delle sue controversie è cresciuta soprattutto in seguito alla presunta rissa con Antonio Caprarica e alle tensioni con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli.

Durante la sua partecipazione a Domenica In con Mara Venier, Teo è apparso abbastanza stanco dell'atmosfera del talent show. Ha rivelato che, dopo aver abbandonato i programmi di Mediaset, aveva in mente di lasciare il piccolo schermo per fare ritorno al teatro.

"Poi mi ha chiamato Milly e pensai: 'Rai 1 e Carlucci, ottimo, vado lì e faccio un bordello, spacco tutto, mi diverto'. Ho pensato che a Ballando servisse un po' di comicità", ha detto a Mara.

La polemica con Selvaggia Lucarelli

L'entusiasmo di Teo è scemato subito, dopo i primi scontri con Selvaggia Lucarelli: "Mi ha attaccato alla prima puntata, alla seconda, mi ha attaccato alla terza e alla quarta mi ha attaccato. Alla quinta ho detto: 'Va beh, andiamo avanti'. Quando è partita dicendo 'mi fai tenerezza', ho detto 'beh stavolta basta'".

Teo Mammuccari è convinto che Selvaggia Lucarelli sia prevenuta nei suoi confronti "Prima di iniziare, disse ai giornali che io ero l'uomo più antipatico del mondo e che dovevo andare allo show dei record per l'antipatia".

Il confronto appassionato del comico romano con Mara Venier è proseguito, con Teo che ha promesso di trasformarsi in Lorenzo Tano a partire da sabato. Il figlio di Rocco Siffredi fino ad oggi si è rivelato uno dei concorrenti più riservati nella storia del talent show.

"Bravissimo ragazzo, giovane, educato, ecco farò come lui. Sono arrivato a un punto in cui credo che in quel contesto è faticoso fare comicità", ha spiegato Teo a Mara Venier che gli ha fatto notare che così si snaturerebbe: "Questo non sei tu".

Teo Mammucari vuole un programma tutto suo

Teo alla fine dell'intervista, ribadendo il suo rispetto per Milly Carlucci: "Lei è un trattore, come te Mara, lavora sempre", ha espresso il desiderio di avere un programma tutto suo "Io vorrei fare uno show mio, io vorrei un programma mio dove mi diverto". Ai giudici di Ballando ha chiesto "Non si può litigare tutte le volte. Una volta lasciatemi stare, fatemi fare il mio show".