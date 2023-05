G.I. Joe, il produttore della saga anticipa un nuovo film

Un nuovo film di G.I. Joe? Sembrerebbe nei piani di Paramount, almeno secondo rivelato dal produttore Lorenzo Bonaventura, che ha fornito aggiornamenti sullo sviluppo del popolare franchise.

G.I. Joe: Snake Eyes del 2021 è stata l'ultima avventura cinematografica della saga che ha visto tra i suoi protagonisti attori molto amati come Henry Golding, Channing Tatum, Dwayne Johnson e Michelle Rodriguez, ma da allora il franchise non aveva trovato il modo di proseguire, nonostante l'annuncio di una serie tv dedicata a Lady Jane.

"In realtà stavamo sviluppando un pilot con Amazon. Fu prima di Paramount+, era nelle fasi iniziali dell'arrivo della piattaforma. Ma non ha funzionato" ha infatti ricordato di recente il celebre produttore Lorenzo Bonaventura in un'intervista con Collider, prima di rendere noti i piani di Paramount riguardo il futuro della saga.

"Per ora stiamo parlando molto di come utilizzare quel materiale per un film, quindi potrei dire che, molto probabilmente, vedrete accadere una cosa del genere. Ma quando, è impossibile dirlo. Per parecchio tempo non se ne è davvero parlato, e ci sono tante altre cose in ballo al momento" ha aggiunto poco dopo.

E voi, cosa ne pensate? Come vorreste veder proseguire il franchise di G.I. Joe?