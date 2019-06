Ghostbusters: su Sky, una serata dedicata al film nel 35esimo anniversario

In occasione del 35° anniversario dell'uscita di Ghostbusters in America, Sky Cinema Comedy festeggia l'evento proponendo una serata interamente dedicata al film..

Sono passati esattamente 35 anni dall'uscita nelle sale Americane del film Ghostbusters, la commedia che vedeva Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson impegnati a cacciare i fantasmi dalle strade di New York. Stasera, Sky Cinema Comedy ha deciso di festeggiare l'evento proponendo una serata interamente dedicata a questo cult.

Ghostbusters, film del 1984 diretto da Ivan Reitman aveva come protagonisti i dottori Peter Venkman, Raymond Stantz ed Egon Spengler, studiosi di parapsicologia e ricercatori universitari, i quattro durante un "lavoro" alla Biblioteca Pubblica di New York affrontano per la prima volta un fantasma, quello dell'ex bibliotecaria Eleanor Twitty, la "Signora in Grigio". Quando vengono cacciati dall'università decidono d'inventarsi un mestiere: dietro lauto compenso, libereranno gli immobili da ectoplasmi nocivi, fantasmi o poltergeist che siano.

Ghostbusters

Gli iconici protagonisti di Ghostbusters - Acchiappafantasmi: Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson vengono ricordati per le loro tute, i loro zaini protonici ricchi di trappole per fantasmi con i quali liberavano le case infestate della Grande Mela. Il film nacque dalla passione per il paranormale di Dan Aykroyd che firmò la sceneggiatura insieme a Harold Ramis. Con l'avvicinarsi dell'anniversario è stata anche ufficializzata l'uscita del terzo capitolo della saga che sarà diretto da Jason Reitman, il film arriverà nelle sale la prossima estate e, stando ai rumors, vedrà parte del cast originale tornare a vestire i panni da protagonisti indossati nel 1984.

Ghostbusters, Dan Aykroyd in azione.

Nel frattempo, mentre i numerosi fan del film hanno preparato convention in ogni parte del mondo per festeggiare l'anniversario Sky Cinema Comedy ha deciso di dedicare un'intera serata dedicata a questo cult assoluto della commedia anni 80: alle 21.00 di stasera, sabato 8 giugno, è previsto lo speciale E POI C'È CATTELAN - GUESTBUSTERS, in cui il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha amichevolmente partecipato all'opening di EPCC, ha invocato l'aiuto dei Guestbusters capitanati da Alessandro Cattelan per salvare Milano dall'invasione dei fantasmi degli ospiti delle scorse edizioni del late show di Sky; a seguire alle 21.15 va in onda Ghostbusters - Acchiappafantasmi, e in seconda serata Ghostbusters II.