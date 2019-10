Ghostbusters, a Paul Feig piacerebbe realizzare un altro film

Ghostbusters: Paul Feig, regista del reboot al femminile del 2016, di cui va molto orgoglioso, avrebbe recentemente ammesso che realizzerebbe con piacere un altro film con protagonisti gli spericolati acchiappafantasmi.

"Realizzerei volentieri un altro Ghostbusters, se me lo chiedessero, perché ho amato quel mondo. Ero come un bambino in un negozio di caramelle" ha dichiarato in un'intervista per The Guardian. Il suo Ghostbusters fu aspramente criticato, sia precedentemente all'uscita della pellicola nelle sale, sia in seguito, e come ricorda The Indipendent, il trailer del film è stato il più disprezzato di sempre su YouTube.

Intanto, un altro lungometraggio a tema Ghostbusters è in programma per il 2020, un sequel dell'originale di Ivan Reitman diretto dal figlio, Jason Reitman, il regista di Juno e The Front Runner. E se questo avrà successo, chi dice che non potrebbe rappresentare l'inizio di un nuovo franchise.

"Voglio dire, lo scopriremo quando uscirà il film di Jason. Se avrà successo, non mi resterebbe che dire 'Certo. A quanto pare ho fatto un errore con il mio reboot'. Ma non me ne scuserò mai, perchè sono davvero orgoglioso di quella pellicola" conclude Feig.