Ghostbusters: Legacy, il nuovo trailer internazionale sottolinea il legame con il passato

Ghostbusters: Legacy, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma grazie ad Alice nella città, arriverà nelle sale italiane il 18 novembre e un nuovo trailer internazionale regala delle sequenze inedite.

Nel video viene ritrovata l'attrezzatura dei famosi acchiappafantasmi e i giovani protagonisti, con l'aiuto di un insegnante, iniziano a indagare su alcuni eventi sovrannaturali che avvengono in città, entrando poi in azione sulle note del memorabile tema musicale creato per la saga cinematografica.

A più di trent'anni dall'uscita nelle sale di Ghostbusters, torna una delle saghe cinematografiche più iconiche e amate della storia: Ghostbusters: Legacy è stato scritto da Gil Kenan e Jason Reitman, prodotto da Ivan Reitman, regista dei primi due capitoli della saga originale. Tra i produttori esecutivi anche Dan Aykroyd, sceneggiatore e protagonista dei primi due film nel ruolo di Ray Stantz.

Ghostbusters: Legacy, la recensione: L'eredità degli Acchiappafantasmi passa da padre a figlio

Come riporta la sinossi ufficiale, Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman e prodotto da Ivan Reitman, "è il nuovo capitolo della saga originale Ghostbusters. Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan."

Nel cast ci sono Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Annie Potts.