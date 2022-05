Ghostbusters: Legacy: il film con Paul Rudd è disponibile dal 16 maggio su Sky Cinema

Dal 16 maggio, "who you gonna call"? I Ghostbusters , ovviamente! A partire da quella data, infatti, Ghostbusters: Legacy arriva su Sky Cinema; il film diretto da Jason Reitman e interpretato da Paul Rudd è pronto a sbarcare nei vostri appartamenti (insieme a un armamentario di tanti simpatici fantasmi!).

Ghostbusters: Legacy, una scena del film

Quasi quarant'anni dopo aver diretto Ghostbusters, Ivan Reitman ha passato il testimone a suo figlio Jason per la realizzazione di Ghostbusters: Legacy. Protagonista del film è una piccola famiglia formata da Callie e dai suoi due figli, Phoebe e Trevor. Dopo essere rimasti senza un soldo, i tre si trasferiscono a Summerville, in una fattoria macabra e isolata , ereditata dopo la morte del nonno. Nella cittadina iniziano a manifestarsi strani fenomeni , tra cui piccole scosse di terremoto non riconducibili, però, ad altre attività sismiche.

Con l'assistenza di Mr. Grooberson, Phoebe mette a nuovo uno strano oggetto scovato in un anfratto della casa : una trappola per fantasmi. I due si convincono presto che le attività siano riconducibili al campo del paranormale. A quanto pare, i personaggi interpretati da Paul Rudd e Mckenna Grace sono convinti che Summerville è vittima dei medesimi fenomeno paranormali che colpirono New York negli anni Ottanta. In questo caso, "who you gonna call"...?

L'ultimo film sul celebre gruppo degli acchiappafantasmi (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Ghostbusters: Legacy) ha rispolverato un mito che resiste da quasi quarant'anni e che è stato reso grande dai nomi di Ivan Reitman, Harold Ramis, Dan Aykroyd, Bill Murray ed Ernie Hudson. Si tratta di un lavoro estremamente affettuoso che ha rilanciato la celebre saga e che ha segnato la condivisione di un rapporto creativo e privato di un regista confrontatosi con l'eredità paterna.

Ghostbusters: Legacy, una scena del film

Al centro di questo Ghostbusters: Legacy ci sono i nomi di Mckenna Grace (già vista in Tonya, Ready Player One, Captain Marvel e Malignant), Finn Wolfhard (celebre per IT e Stranger Things ), Paul Rudd, Carrie Coon, Bokeem Woodbine e, ovviamente, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Annie Potts e... e... Beh, scopritelo voi!

Ghostbusters: Legacy, una scena del film

Questo film generazionale è grande cinema analogico, che non sente il tempo perché frutto di una sorta di ritorno al futuro . Questo cinema così legato all'eredità paterna rimarrà sempre immortale e stupito di fronte alle proprie possibilità e alla sua fiducia nei confronti di tutto ciò che è meraviglioso e incredibile. Ecco, accendete la TV, strabuzzate gli occhi e godete, come se non ci fosse un domani, di Ghostbusters: Legacy, disponibile su Sky Cinema a partire dal 16 maggio.