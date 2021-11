Ghostbusters Legacy: la Ecto-1 è scomparsa dopo il Lucca Comics & Games

La Ecto-1 di Ghostbusters è scomparsa: l'iconica autovettura degli acchiappafantasmi, presente anche in Ghostbusters Legacy, è probabilmente stata rubata al termine del tour promozionale del film la cui ultima tappa è stata il Lucca Comics & Games.

Sulla pagina Facebook ufficiale di Ghostbusters Italia si legge: "È con grande dispiacere che comunichiamo la scomparsa della nostra amata Ecto-1. Dopo aver allietato il pubblico con le sue apparizioni in diverse città italiane, l'iconica auto dei Ghostbusters è stata rubata al termine della manifestazione Lucca Comics & Games".

"Per questo motivo non potrà più proseguire il suo tour promozionale per l'uscita di #GhostbustersLegacy, il 18 novembre." Si legge nel post. "Per chi l'avesse vista, vi preghiamo di inviarci un messaggio privato o postare nei commenti la foto dell'avvistamento."

Ghostbusters: Legacy, una nuova foto del film

Ghostbusters: Legacy è il sequel diretto di Ghostbusters - Acchiappafantasmi (1984) e Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II (1989) ed è il terzo film dell'omonima serie escludendo il remake/reboot, del 2016, Ghostbusters, completamente slegato dal franchise originale. La pellicola uscirà nelle sale il 18 novembre 2021.