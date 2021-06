Ghostbusters: Legacy, nuovi personaggi e una casa inquietante nelle foto del sequel

È stata diffusa una nuova serie di immagini di Ghostbusters: Legacy, il sequel attesissimo dai fan degli Acchiappafantasmi. Le foto mostrano nuovi personaggi e una casa molto spaventosa, perfetta per nuovi fantasmi terrificanti.

IGN ha, infatti, condiviso nuove immagini di Ghostbusters: Legacy, un sequel di Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II del 1989 stavolta diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman che portò al successo il franchise cinematografico. In queste foto facciamo la conoscenza di nuovi personaggi, come l'attrice Celeste O'Connor che interpreta una compagna di classe di Trevor (Finn Wolfhard) e anche una nuova casa infestata, davvero spaventosa.

Come già era stato annunciato, Ghostbusters: Legacy vedrà protagonisti un gruppo di adolescenti, infatti anche in queste nuove immagini sono loro ad essere stati presentati. Una nuova generazione di investigatori sovrannaturali, anche se non sappiamo ancora nei dettagli come si svolgerà la vera e propria azione nel film.

Il sequel di Jason Reitman potrebbe essere ciò che i fan di Ghostbusters aspettano da decenni, visto che sarà consequenziale al secondo uscito nel 1989, con i protagonisti originali Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson. Pare che, inoltre, torneranno in Ghostbusters: Legacy, tranne ovviamente Harold Ramis venuto a mancare nel 2014.