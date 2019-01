Ghostbusters 3: l'uscita nei cinema è ufficiale!

Ghostbusters 3 arriverà ufficialmente nei cinema di tutto il mondo nell'estate del 2020. Il franchise ha preso il via nel 1984, quando il primo film ha lasciato una vera e propria impronta nella cultura pop, incassando circa 300 milioni di dollari dopo una spesa di 30. Il sequel è arrivato nel 1989 portando nelle sale, però, solo 200 milioni e la saga non è stata più portata nelle sale fino al 2016, quando il reboot femminile di Paul Feig ha portato polemiche e circa 230 milioni di incassi.

Recentemente è stato annunciato il ritorno del franchise originale della Sony con un sequel diretto, Ghostbusters 3, che sarà diretto da Jason Reitman. Oggi Deadline ha rivelato che la data d'uscita ufficiale della pellicola è il 10 luglio 2020. La fine dell'estate è diventato un periodo solitamente molto competitivo per il rilascio dei film in sala: già sappiamo che nel luglio 2020 arriverà Morbius, i nuovo film di Christopher Nolan e Minions 2, che è un po' il diretto avversario di Ghostbusters per un pubblico giovane.

Infatti qualche giorno fa è uscita la notizia, piuttosto inattesa dopo le prime voci, secondo la quale i veri protagonisti della pellicola saranno teenager dell'età compresa tra i 12 e i 13 anni. La notizia non è stata confermata, ma pare che i ragazzi saranno quattro, due maschi e due femmine, e che i loro personaggi potrebbero essere simili in qualcosa ai Ghostbusters ufficiali. Jason Reitman ha dichiarato nei giorni passati:

"Mi sono sempre considerato il primo fan dei Ghostbusters quando ero un bambino di sei anni che visitava il set. Volevo realizzare un film per tutti gli altri fan. Questo è il prossimo capitolo del franchise originale. Non è un reboot. Ciò che è accaduto negli anni Ottanta è successo in quegli anni, questo film è ambientato nel presente".