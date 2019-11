Ghostbusters 2020: il titolo ufficale del film sarà Afterlife

Ghostbusters 2020, secondo quanto riporta il sito BadTaste.it grazie a delle fonti vicine alla Sony, avrebbe come titolo ufficiale di questa nuova avventura degli acchiappafantasmi Afterlife.

Il progetto, che fino a questo punto utilizzava il titolo di lavorazione GB20, proseguirà la storia iniziata con con i film di Ivan Reitman e riporterà sul grande schermo anche il cast originale composto da Bill Murray, Sigourney Weaver, Annie Potts, Dan Aykroyd e Ernie Hudson.

Il nuovo titolo Afterlife, riportato da BadTaste.it, non è ancora stato confermato ufficialmente dallo studio ma sembra si tratti solo di attendere qualche giorno per il comunicato diffuso dalla Sony.

Al centro della trama ci sarà una famiglia composta dai personaggi interpretati da Mckenna Grace, Finn Wolfhard e Carrie Coon, Paul Rudd, invece, sarà un insegnante. Nel cast ci sono anche Celeste O'Connor e l'esordiente Logan Kim.

Dan Aykroyd, in una recente intervista, ha sottolineato: "Il film sarà spaventoso, sarà in grado di far pensare ed è sincero. Lo sentierete, se avete delle persone amate che vi mancano e che avete perso, e volete ritornare ad averle nella propria vita. Sarà davvero evocativo in quel senso".

La star, inoltre, ha confermato che il lungometraggio renderà omaggio in qualche modo a Harold Ramis, interprete di Egon Spengler. Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 10 luglio 2020.