Ghostbusters 2020: Finn Wolfhard assicura che sarà un film bellissimo

Finn Wolfhard afferma che Ghostbusters 2020 è un bellissimo film e un sequel fedele dei primi due film della saga.

Il giovane attore di Stranger Things farà parte del cast e sembra davvero entusiasta di aver lavorato a questo progetto, come ha raccontato durante il red carpet di It: Capitolo Due: "Sono davvero emozionato. Ghostbusters 2020 è davvero un film bellissimo, e sono davvero entusiasta che la gente lo veda. È davvero fedele."

Al fianco di Finn Wolfhard, nel cast di Ghostbusters 3 ci saranno Mckenna Grace e Carrie Coon, che interpretano una famiglia proveniente da una piccola città, colpita da qualcosa di strano e paranormale. Il personaggio dodicenne interpretato da McKenna Grace ha ispirato lo scrittore e regista Jason Reitman nello sviluppo del tanto atteso terzo film della saga: "Non sapevo chi fosse, o perché mi è saltata in mente, ma l'ho vista con un pacchetto di protoni e questa storia ha iniziato a formarsi. E si è formata in molti anni, in realtà. Tutto è iniziato con una ragazza, e all'improvviso si è sviluppata una famiglia"

Jason Reitman ha anche elogiato la scelta del cast di Ghostbusters 2020 soprattutto il giovane Finn Wolfhard: "Finn Wolfhard, cosa posso dire di più di Finn Wolfhard di quello che già sapete? È perfetto. È molto difficile per me sbilanciarmi in questo momento perché non posso dirvi nulla su ciò di cui parla il film. Ci sono fantasmi, ci sono fantasmi, è anche molto spaventoso."

Ghostbusters 2020 arriverà nelle sale la prossima estate 2020.